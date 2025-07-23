川普：將在不久將來訪中 菲律賓先前傾向北京非好事

美國總統川普今天表示，他可能會在「不太久的將來」訪問中國，美中關係很好，中國正在釋出磁鐵。另外，他也說，先前菲律賓也許有點傾中，這並非好事，但他們已「回到我們這邊」，他不介意菲國和中國打交道。

川普（Donald Trump）今天在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），兩人舉行雙邊會並接受媒體提問。小馬可仕是川普重返白宮以來，首位會晤他的東南亞國家領導人。

對於媒體問及預計訪問中國的時間點及是否可能在訪中期間與俄羅斯總統普亭會面，川普回應表示，「我們有很多可能舉行的會談」，中國國家主席習近平已做出邀請。

川普說，他可能會在「不太久的將來」前往中國訪問，「我們很快會做出決定」。

外媒報導，克里姆林宮昨天表示，若普亭（Vladimir Putin）與川普9月同時現身北京，不排除兩人可能會面。

另外，被問及菲律賓如何平衡對美、對中關係，小馬可仕表示，菲律賓的外交政策是獨立自主的，沒有必要在美中之間取得平衡，「我們最關心的是保衛自身領土及行使主權權利」。

小馬可仕指出，要做到這些，菲律賓需要和夥伴合作，「我們最堅強的夥伴向來都是美國」。菲律賓也努力建立各種聯盟和多邊關係，和理念相近的國家攜手合作。

川普隨即接著表示，他不介意菲律賓和中國打交道，小馬可仕必須為國家做正確的事。他還說，美國也和中國處得很好，「有很好的關係」，中國正在釋出磁鐵。

川普表示，菲律賓先前也許有點傾向中國，他認為這對菲律賓並非好事，在他上台後，情況已有所改變，「他們回到我們這邊」。但他也強調，菲律賓可以和中國打交道，也應該和中國打交道。

菲律賓依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享向南海延伸200海里專屬經濟海域的資源，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日在五角大廈會見小馬可仕，承諾加強軍事資源以嚇阻中國，包括部署尖端飛彈與無人機系統。