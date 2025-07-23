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高於「解放日」關稅！川普：美菲達成貿易協議 課19%關稅

美特使赴中東促新一輪談判 盼停火建立援助走廊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國今天表示，正派遣一名特使赴中東進行談判，力拚達成另一項停火協議，並敲定一個為加薩提供援助物資的「走廊」。加薩當局表示民眾正因缺乏食物餓死。

法新社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）告訴記者，美國總統川普（Donald Trump）的全球談判代表魏科夫（Steve Witkoff）正前往中東進行新一輪談判。

布魯斯說道，魏科夫此行「強烈希望我們能達成另一項停火協議，以及建立一條人道主義走廊，好讓援助物資流通，雙方實際上都同意這一點」。

布魯斯婉拒透露魏科夫的行程或有關這個人道走廊的更多細節，但表示魏科夫正經過加薩走廊（Gaza Strip）附近。

她並未說明這次外交行動與加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）之間有何關聯；該基金會是以色列和美國支持的一個計畫。

聯合國（UN）今天表示，自該基金會從5月底開始行動以來，以色列軍隊已擊斃1000多名試圖獲得糧食援助的巴勒斯坦人，許多人都是在基金會的物資分發站周圍喪命。

美國 中東 以色列

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