普亭不排除9月在北京會面 川普：擬不久的將來訪中

中國大陸預計9月舉行閱兵典禮，俄羅斯總統普亭已確定受邀出席，俄方也表明說，若美國總統川普也在北京，不排除雙方領袖會面；川普22日表示，他會在不久的將來訪問中國。

為紀念抗戰及二戰結束80周年，中國大陸即將在9月3日舉行閱兵典禮，根據路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）已經確認普亭將應邀出席，但指出，不確定川普是否同樣計畫出席。

培斯科夫並表示，如果川普當時也在北京，不排除俄美領袖之間的會面。

川普22日在白宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普沒有正面回答是否出席中國大陸9月的閱兵典禮，但川普表示，中國國家主席習近平早前已經邀請他訪問中國，指他可能在不久的將來訪中，並表示，時間點沒有那麼快，但也不會太遠；川普也說，他被很多人邀請出訪，會很快做出決定。

川普也表示，他不介意菲律賓與中國互動良好，因為美國現在也與中國有好的互動，雙方有很好的關係，他不介意菲律賓與中國有接觸；川普並以磁鐵為例，指中國現在出口到美國的磁鐵量破紀錄。

川普表示，菲律賓前總統杜特蒂非常親中，認為菲律賓可以與中國互動，也應該與中國互動，但親中恐怕對菲律賓不利。

至於有媒體詢問，美國將飛彈部署在菲律賓，是否可能被中國認為是挑釁行為？馬可仕說，這是菲律賓軍隊現代化的一環，也是對南海情勢的回應；馬可仕也說，正如所有軍事花費，大家都希望是不必要的部署，「但這是必要的」。