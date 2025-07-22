日媒民調：新首相人選 高市早苗居冠

中央社／ 東京22日專電

日本執政聯盟自民黨及公明黨（簡稱自公）在日前的參議院大選失利，自民黨總裁（主席）、首相石破茂遭究責。日媒最新民調顯示，若以自民黨為主的政權，誰最適合當首相時，最多人回答前經濟安全保障大臣高市早苗。

日本電視新聞網NNN與讀賣新聞21、22日實施電話民調結果出爐。問及「如果是以自民黨為主的政權持續執政的話，誰最適任當首相」，結果依序為前經濟安保大臣高市早苗（26%）、農林水產大臣小泉進次郎（22%），現任首相石破茂的占比僅8%。

另外，前數位大臣河野太郎7%、經濟安保大臣小林鷹之3%、前首相岸田文雄2%、前外務大臣上川陽子2%、自民黨前幹事長茂木敏充2%、財務大臣加藤勝信1%。

民調顯示，石破內閣支持率22%，比6月掉了10個百分點，創去年10月上台以來新低紀錄。石破內閣不支持率高達67%，比6月上升了14個百分點，創上台以來新高記錄。

甫於20日落幕的參議院大選，聯合執政的自公兩黨在這次大選拿到的席次低於目標50席，加上未改選的席次，在參議院未過半。民調顯示，認為「首相應辭」者占54%。

民眾被問及希望由哪一黨執政時，回答「交棒給以在野黨為主的政權」者占47%、「持續以自民黨為主的政權」者占35%。

同樣的問題，於2024年10月眾議院大選後不久實施的民調顯示，回答「政權持續」者占43%、「政權輪替」者占40%。

這項民調顯示，民眾被問及「如果政權輪替時，由哪一黨執政比較好」，以回答國民民主黨、立憲民主黨者居最多，各占23%。

其次是參政黨11%、日本維新會9%、令和新選組4%、日本保守黨2%、團隊未來2%、社民黨1%、共產黨0%。

這項民調總計有1043人回答。透過一般電話有408人回答；手機有635人回答。

民調 首相 自民黨

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