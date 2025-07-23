川普又退群！重返才剛2年 美再退聯合國教科文組織

美國廿二日以聯合國教科文組織（UNESCO）反以色列為由，宣布退出該組織，距離其重新加入僅隔兩年。

教科文組織秘書長阿祖萊表示，「對川普總統再次決定退出聯合國教科文組織深感遺憾」，美國退出將於二○二六年十二月底生效。

美國國務院發言人布魯斯說，美國退出教科文組織與該組織「推動分裂社會與文化」議題有關，並稱該組織「承認巴勒斯坦國為會員國的決策非常有問題，違反美國政策，並助長該組織內部反以色列言論氾濫」。

美聯社指出，這是美國第三次退出該組織，也是川普執政的第二次；川普在二○一七年首任期間就曾宣布退出，繼任的拜登政府則於二○二三年重新申請加入該組織。

對教科文組織而言，由於川普在今年二月就下令審查美國參與該組織情況，宣布退出不讓人意外；此外，美國重返教科文組織是川普的政敵拜登推動，該組織早已預期美國會再次退出。

教科文組織預算部分由美國出資，美國退出勢必產生影響，但該組織仍能因應。近年來該組織資金來源多元化，美國的貢獻度現僅占其預算的百分之八。

川普政府在二○一七年也是以該組織反以色列為由退出，並於一年後生效。教科文組織於二○一一年投票將巴勒斯坦納為成員國後，美國與以色列就削減對其援助。

美國第一次退出是一九八四年，雷根政府以該機構推動蘇聯利益為由退出；布希政府二○○三年重新加入。