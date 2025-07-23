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參院選舉大敗！石破茂遭黨內逼宮喊下台 日相恐再大風吹

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟失去參議院多數席位後，21日在自民黨總部出席記者會。歐新社
日本首相石破茂領導的自民黨與公明黨執政聯盟失去參議院多數席位後，21日在自民黨總部出席記者會。歐新社

日本自民黨在去年十月眾議院選舉慘敗，與執政盟友公明黨又在廿日參議院改選中失去多數，在國會陷入七十年來最弱勢局面。儘管主導兩場選舉的首相石破茂堅稱將繼續執政，以免國家政治陷入動盪，但日本媒體報導，自民黨內開始出現罷免石破的呼聲，幾個地方黨部也要求石破下台。

日本讀賣新聞報導，自民黨內要求石破下台的聲浪漸大。去年曾參加自民黨總裁選舉的前經濟安全保障大臣小林鷹之表示，「兩次大選都大敗，希望石破有自覺身為黨領導人的責任重大」。

一名擔任過閣員的自民黨員表示，石破如果還戀棧的話，應該動用黨規罷免總裁。根據自民黨黨規，國會議員與都道府縣連代表（地方黨部代表）過半數提出要求時，可提前實施總裁選舉。

自民黨高知縣黨部廿一日已召開緊急幹部會議，做出「要求黨總裁石破茂早日下台」決定，近日將向黨中央提出要求。自民黨櫪木縣黨部、山梨縣黨部青年部也向黨中央提議，要求石破辭職。

部分分析師和自民黨內人士預測，石破最快將在秋季請辭下台，但自民黨恐將面臨繼任人選難產困境。一名前內閣大臣表示，屆時日本恐再次陷入二○○○年代後期，五年間換了六位首相的混亂局勢。

一位資深自民黨員指出，日本的政治環境已經發生改變，但黨內還沒有一位能夠因應的領袖。雖然不乏強勢人物，但沒有人能夠同時具備全部所需的要素，即「挽回流失的選民、清楚傳達經濟願景，並與已具相當影響力的新興政黨展開合作」。

參院改選與自民黨遭遇危機之際，日本也面臨多重經濟壓力。經歷數十年經濟停滯後，物價開始上漲，日本銀行逐步推動貨幣政策「正常化」，利率轉為正值，觀光客與外國居民人數大幅增加。但許多日本勞工卻自認是受害者，不滿物價與房價上漲、薪資增幅追不上通膨且政治體系偏向高齡族群，最終選擇把票投給了其他政黨。

此外，日本也正與美國進行貿易談判川普總統對日本課徵百分之廿五對等關稅即將生效，石破只剩短短一周時間來應對。

雖然自民黨此次的敗選在帳面上看似幅度有限，自公聯盟僅差三席未能過半，還優於出口民調與選前預測。但多位觀察人士指出，這場選舉反映出日本政壇的新局面，即類似美英與歐洲的極右翼民粹主義正在興起。

觀察人士認為，關鍵在於民粹政黨是否能成為日本政治的長期勢力。

罷免 首相 川普 內閣 自民黨 石破茂 眾議院 貿易談判 對等關稅

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