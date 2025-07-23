參院選舉大敗！石破茂遭黨內逼宮喊下台 日相恐再大風吹

日本自民黨在去年十月眾議院選舉慘敗，與執政盟友公明黨又在廿日參議院改選中失去多數，在國會陷入七十年來最弱勢局面。儘管主導兩場選舉的首相石破茂堅稱將繼續執政，以免國家政治陷入動盪，但日本媒體報導，自民黨內開始出現罷免石破的呼聲，幾個地方黨部也要求石破下台。

日本讀賣新聞報導，自民黨內要求石破下台的聲浪漸大。去年曾參加自民黨總裁選舉的前經濟安全保障大臣小林鷹之表示，「兩次大選都大敗，希望石破有自覺身為黨領導人的責任重大」。

一名擔任過閣員的自民黨員表示，石破如果還戀棧的話，應該動用黨規罷免總裁。根據自民黨黨規，國會議員與都道府縣連代表（地方黨部代表）過半數提出要求時，可提前實施總裁選舉。

自民黨高知縣黨部廿一日已召開緊急幹部會議，做出「要求黨總裁石破茂早日下台」決定，近日將向黨中央提出要求。自民黨櫪木縣黨部、山梨縣黨部青年部也向黨中央提議，要求石破辭職。

部分分析師和自民黨內人士預測，石破最快將在秋季請辭下台，但自民黨恐將面臨繼任人選難產困境。一名前內閣大臣表示，屆時日本恐再次陷入二○○○年代後期，五年間換了六位首相的混亂局勢。

一位資深自民黨員指出，日本的政治環境已經發生改變，但黨內還沒有一位能夠因應的領袖。雖然不乏強勢人物，但沒有人能夠同時具備全部所需的要素，即「挽回流失的選民、清楚傳達經濟願景，並與已具相當影響力的新興政黨展開合作」。

參院改選與自民黨遭遇危機之際，日本也面臨多重經濟壓力。經歷數十年經濟停滯後，物價開始上漲，日本銀行逐步推動貨幣政策「正常化」，利率轉為正值，觀光客與外國居民人數大幅增加。但許多日本勞工卻自認是受害者，不滿物價與房價上漲、薪資增幅追不上通膨且政治體系偏向高齡族群，最終選擇把票投給了其他政黨。

此外，日本也正與美國進行貿易談判。川普總統對日本課徵百分之廿五對等關稅即將生效，石破只剩短短一周時間來應對。

雖然自民黨此次的敗選在帳面上看似幅度有限，自公聯盟僅差三席未能過半，還優於出口民調與選前預測。但多位觀察人士指出，這場選舉反映出日本政壇的新局面，即類似美英與歐洲的極右翼民粹主義正在興起。

觀察人士認為，關鍵在於民粹政黨是否能成為日本政治的長期勢力。