交戰近2年來首次！以軍戰車首闖加薩中部 聯合國最怕這件事

美國ＣＮＮ廿一日報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰廿一個月以來，以軍戰車首度挺進加薩走廊中部、此前未曾展開地面作戰的迪爾巴拉區域。

迪爾巴拉是加薩戰爭爆發以來，少數尚未發生大規模地面攻勢的城市之一，以軍廿日下令疏散該市南部六個區居民，並空投數千張傳單。

以陸軍電台指行動已經展開。以軍前一晚進行空襲及砲擊後，戈蘭旅「已開始在南部迪爾巴拉地區展開地面機動行動」。

目前參與行動的僅有一個旅，預計將持續數周。以軍發言人表示，部隊「持續以強大火力作戰，摧毀敵方在該地區的作戰能力和恐怖組織基礎設施，並擴大行動範圍，在此前未曾涉入的區域展開作戰」。

以色列媒體指出，以軍過去對於在迪爾巴拉展開地面行動態度謹慎，擔心危及可能被囚禁在當地且仍存活的人質。倡議團體「人質家庭論壇」則表示震驚，要求政府解釋為何在迪爾巴拉地區的攻勢「不會嚴重威脅人質安全」。

非政府組織「醫療援助巴勒斯坦人」（ＭＡＰ）表示，以軍發起「地面和空中攻擊」。ＭＡＰ駐加薩通訊員埃拉瓦達說，局勢「極為嚴峻」，「我們辦公室周圍持續遭砲擊，軍車距離我們的同事及家人只有四百公尺」。

當地居民凱耶德表示，他們很驚訝地看到戰車直接開過來，事前完全沒有警告，她沒有帶任何物品就逃離帳篷，「我是四個烈士的母親，已經三次流離失所」。

居民阿瓦爾則表示，除了身上穿的衣服，他與家人什麼都沒帶就離開了，「飢餓、饑荒、殺戮和流離失所，孩子們就在我們眼前死去，真的夠了。我們呼籲世界幫助我們，也呼籲哈瑪斯停止這場鬧劇」。

聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）表示，迪爾巴拉區域估計約有五萬至八萬巴勒斯坦人，其中多數流離失所者已住在安置地點，新指定撤離區域涵蓋多個人道主義倉庫、醫療設施和重要的水資源設施。ＯＣＨＡ警告：「任何對這些基礎設施的損壞，都將帶來危及生命的後果。」