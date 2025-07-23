2天已餓死23人...28國連署喊加薩停戰 以批脫離現實

英國、日本及多個歐洲國家等廿八國外長廿一日發布聯合聲明，表示加薩戰爭「必須立即停止」。哈瑪斯控制的加薩衛生部廿二日說，過去兩天內加薩已有卅三人因飢餓和營養不良而死亡，其中包括十二名兒童。

這份廿八國聯合聲明呼籲立即結束加薩戰爭，並表示以色列政府提供加薩援助的模式「危險、加劇不穩定且剝奪加薩人的尊嚴，加薩平民遭受的痛苦已創新高」。聲明已由澳洲、加拿大、日本及多個歐洲國家的外交部長簽署，美國和德國沒有簽署。

聲明中說，以色列「滴水式援助與不人道地殺害為滿足基本水與食物需求的平民，小孩也在其中」，並援引加薩衛生部門與聯合國人權辦公室數據，指逾八百名巴勒斯坦人近日在尋求援助時死亡，「令人震驚」。聲明抨擊以色列「拒絕向平民提供必要的人道主義援助，實屬不可接受，以色列須履行國際人道法的義務」。

這些國家呼籲立即進行停火談判，並表示這是讓遭哈瑪斯挾持的人質回家的最大希望。

以色列稱這份聲明「脫離現實」，還抨擊聲明中未對哈瑪斯施壓，向其傳遞「錯誤訊息」。

以國外交部說，哈瑪斯拒絕以國支持的暫時停火與釋放人質協議，讓戰爭延長。以國外交部發言人馬莫斯坦在社群媒體Ｘ上說，「哈瑪斯是導致戰爭持續與雙方苦難唯一該負責的一方」。

美國駐以國大使哈克比也拒絕接受這份聲明，在Ｘ上稱聲明「令人作嘔」，各國應向「哈瑪斯野蠻人」施壓。

德國也未連署聯合聲明，德國外長瓦德福在Ｘ上表示，已於廿一日和以國外長薩爾談話，表達對加薩「災難性人道情勢極大的擔憂」，呼籲以國履行與歐盟達成的協議，提供更多人道援助。

加薩最大醫院西法醫院院長薩爾米亞廿二日接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問時說，加薩目前有九十萬名兒童挨餓，其中有七萬名兒童營養不良，而過去七十二小時內，已有廿一名兒童死於營養不良與飢餓。加薩衛生部也說，過去兩天加薩有卅三人死於飢餓與營養不良。

ＢＢＣ指出，自以色列及美國支持的加薩人道基金會（ＧＨＦ）五月開始發放援助以來，加薩每天都傳出巴勒斯坦人在尋求援助時遇害。截至六月底，援助點的死亡人數已達五百人。