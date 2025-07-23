孟加拉國墜機事故引發的爭議

孟加拉國周二（7月22日）舉國哀悼，全國各地降半旗致哀，禮拜場所舉行特別祈禱，以紀念前一天該國數十年來最致命的航空事故。

周一（7月21日），孟加拉國空軍（BAF）一架訓練機在從庫爾米托拉空軍基地起飛後不久，墜毀在達卡里程碑學校和學院的校園內，造成至少31人死亡，超過170人受傷。

孟加拉國衛生部發言人拉赫曼 (Sayedur Rahman) 周二在達卡告訴記者：「死者包括25名兒童、一名教師和飛行員。」他表示，至少有88人因燒傷住院。

孟加拉國臨時領導人尤努斯 (Muhammad Yunus) 承諾進行調查，並對這起「令人心碎的事故」表示深切哀悼。

孟加拉國空軍最致命的墜機事故

此次墜毀的F-7 BGI型飛機是中國設計成飛殲-7/F-7飛機的一種升級出口機型。孟加拉國於2011年簽署了16架這款飛機的採購合同，並於2013年完成交付。

當局表示，周一的事件是該國數十年來最致命的航空事故。然而，觀察人士指出，過去曾發生過幾起涉及該系列飛機的事故。

2008年4月，另一架F-7型訓練戰鬥機在達卡西北83公里（56英里）的坦蓋爾的一個村莊墜毀，其飛行員在發現技術問題後彈射，但仍不幸遇難。

2015年6月，一架F-7 MB型戰鬥機在吉大港港口城市附近的孟加拉灣沿海墜毀，飛行員失蹤。

2018年11月，一架F-7 BG型飛機在坦蓋爾的一次訓練中墜毀，飛行員遇難。該飛機從達卡起飛，飛行僅25分鐘後墜毀，撞擊地面後起火。

常駐倫敦的調查記者汗 (Zulkarnain Saer Khan) 認為，儘管發生了這些事故，孟加拉國空軍仍在繼續使用F-7飛機，原因在於「經濟需要、現有基礎設施以及現代化飛機採購緩慢」。

他告訴德國之聲：「儘管購買『歐洲戰鬥機』或JF-17型噴氣式飛機的計劃有所進展，但孟加拉國有限的預算和複雜的採購流程延遲了F-7的淘汰。嚴格的維護和加速現代化對於降低風險至關重要，但這面臨著重大的經濟和物流挑戰。」

軍事基地搬遷呼聲高漲

周一事故發生後，許多人立即在社交媒體上再次呼籲將軍事基地從達卡遷往其他地方。

孟加拉國首都達卡被認為是世界上人口最密集的城市區域之一，約300平方公里（116平方英里）的面積內居住著超過2200萬人。首都的很大一部分被一個軍事駐地佔據，許多人認為出於安全原因應將其遷走。

達卡律師霍賽因 (Sara Hossain) 指出，雖然其他軍營都位於主要城市之外，但達卡卻有一個軍營深入這座特大城市內部。

「這是一個普通人無法進入的限制區域，這更成問題。為什麼要分兩類人，一類可以進入軍營，另一類不能？道路對其他人關閉。我看不出這背後有任何邏輯。」

達卡當地記者伊斯拉姆 (Zyma Islam) 對軍方聲稱墜機是「機械故障」所致的說法表示懷疑。

《每日星報》高級記者伊斯拉姆告訴德國之聲：「我們確實知道軍方正在人口稠密的民用區域進行軍事噴氣式戰鬥機訓練。」

她質疑「我們是否應該在達卡這樣人口非常密集的城市進行軍事訓練」。伊斯拉姆補充說，墜機影響了一所學校。「這帶來了深深的震驚、破壞和憤怒，」她說，「父母送孩子去學校，卻看到他們裝在屍袋里回來，這是不可接受的。」

「應禁止在人口稠密區進行訓練」

孟加拉國空軍在達卡的基地幾十年來一直使用該國主要民用機場的跑道進行訓練。

觀察人士表示，共享跑道的進近路線，在航空術語中被稱為「最終進近區」，延伸6-8海里，並經過人口稠密區，例如事故學校所在的烏塔拉區。學校距離跑道著陸點僅1.9海里（3.5公里）。

霍賽因認為，鑑於周一的事件，政府應發布行政命令，禁止空軍訓練飛行經過人口稠密區。

「這次墜機是不必要且本可避免的。應立即發布行政命令，以防止未來再次發生此類事件，」霍賽因告訴德國之聲。

「軍隊和空軍有許多開闊區域可以進行此類訓練。沒有必要在人口稠密區進行此類訓練。」

「糟糕的城市規劃」

「應該進行調查，查明是誰決定在這些地區進行訓練，以及事前是否進行了風險評估。相關責任人應被追究責任，」她補充說。

然而，調查記者汗認為，孟加拉國空軍並非「故意在人口稠密區進行」訓練，問題在於「糟糕的城市規劃」。

汗告訴德國之聲：「真正的問題在於糟糕的城市規劃和鬆懈的區域劃分規定，這些規定允許在如此高風險的航空區內建造學校。」

他表示，像孟加拉國民航局（CAAB）和地方政府這樣的機構「必須為允許在跑道進近路徑附近定居點負起責任，這對於軍事和民用航空都是必需的」。

汗補充說：「公眾的關注點應轉向要求更嚴格的區域劃分法律和更好的城市規劃，以防止進一步侵佔，因為出於成本和土地限制的考慮，搬遷跑道是不可行的。」

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