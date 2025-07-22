制衡影響力？美淡出聯合國體系 歐洲各國頻開會：不會讓大陸得逞

英國「金融時報」援引歐洲國家和歐盟官員說法報導，歐洲各國近幾個月已舉行數場會議，試圖強化在國際組織的協調，以填補美國淡出後形成的空缺，並制衡中國積極擴張影響力。

一名外交官說：「對我們歐洲人而言，問題重點在填補真空，不留給中國人（做這件事）。」

另一名歐洲國家資深外交官則說，中國將自己塑造為「有誠信的中間人」，以回應美國總統川普（Donald Trump）往往就連對盟友也相當好鬥的對外政策。這名外交官提到：「有許多非洲和印太區域國家與他們（中國）一起，（表決時）這可是很多票。」

金融時報（Financial Times）今天報導，中國正利用川普對多邊主義的蔑視，多管齊下協調一致，企圖擴張自身在整個聯合國體系的影響力，包括更積極、強悍地推動北京提出的議程，以及促使聯合國相關組織由對北京相對友善的人士占據越來越多重要職位。

根據報導，美國削減援外預算，資金吃緊導致聯合國體系發生可能是數十年來最劇烈的組織改造，中國趁機加大運作力道，境內有數百個國際實體的日內瓦更是重點戰場。

多名官員告訴「金融時報」，中方的作法包括加強、擴大在相關組織內的人事布局，與不同國家就投票行為進行結盟，以及提高資金挹注。中國尤其對國際電信聯盟（ITU）和世界衛生組織（WHO）有興趣。ITU和WHO皆為聯合國專門機構，總部皆位於日內瓦。

報導提到，近10年來，中國持續擴張自身在聯合國體系的存在，特別是在與（社會經濟）發展、科技和技術標準有關的機構組織。

聯合國（UN）今年10月將成立滿80年，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3月宣布啟動UN80倡議（UN80 Initiative），以提高聯合國體系的運作效率和實質影響力、有效回應快速變動的世界。中國對相關工作十分積極主動。

一名了解聯合國內部討論情況的西方國家高階官員告訴「金融時報」，中國正試圖讓各多邊體系機制接受、符合中方的世界觀。

一名前駐聯合國外交官表示，中國在聯合國體系內的運作方式已較以往細膩。這名人士說，中方人員在主導決議推動、權衡讓步和促成共識方面，能力已較以往精進，而這讓他們「處於有利地位」。

報導提到，中國今年已承諾5年內資助WHO約5億美元（約近新台幣150億元），預期中方因此可向WHO增派技術和顧問人員。

此外，中國今年6月取得ITU旗下最具影響力的多邊論壇「世界無線電通信大會」（WRC）2027年主辦權，大會屆時將在上海舉行。儘管美國曾在討論的最後階段提出異議，且ITU現任秘書長是美國人，這仍未妨礙中國取得主辦權。

一名歐盟官員指出，美中在ITU內部競爭激烈；雖然ITU目前由美國人領導，但中國成功將與中方關係密切的人士安插在高階職位，且多數是來自非洲國家。

此外，中國持續推動所謂的「數位絲路」倡議，包括透過ITU，擴大涉入開發中國家的數位基礎建設。聯合國的各項發展計畫也是中國涉入各國基礎建設的重要管道，在戰略上可與北京的「一帶一路」倡議相呼應。

中國甚至加碼資助聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR），儘管中國屢傳大規模人權侵害事件。「金融時報」報導，中國對OHCHR的資金挹注在2017年僅為10萬美元，但到2023年已暴增至400萬美元。

牛津大學政治學教授傅特（Rosemary Foot）說，中資挹注通常意味組織被期待在事務優先次序方面，將經濟和發展事務的重要性，置於政治和公民議題之上。

值得一提的是，直接代表聯合國與各國往來的高階官員之中，也有越來越多中國公民。今年5月和6月，中國公民陸續獲任命，擔任聯合國在非洲國家波札那和南亞國家馬爾地夫的駐地協調員（RC）。駐地協調員是聯合國在各成員國的最高階代表。上一次有中國公民獲任命為駐地協調員是2020年，在非洲納米比亞。

而就在上週，聯合國的非洲之角（Horn of Africa）特使一職也由中國公民取得。「非洲之角」國家包含吉布地、衣索比亞、厄利垂亞、索馬利亞和索馬利蘭。