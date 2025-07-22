孟加拉軍機墜毀校園31死 學生目睹慘劇：朋友在我面前死去

孟加拉首都達卡昨天發生軍機墜毀校園的嚴重空難，死亡總數今天增至31人。事發當時，該校學生哈山剛結束考試，離開教室與朋友聊天，未料目睹這起慘劇，他回憶說：「我的朋友們在我面前死去。」

英國廣播公司（BBC）報導，位於達卡的里程碑學校暨學院（Milestone School and College）學生哈山（Farhan Hasan）告訴BBC孟加拉語頻道：「著火的飛機就在我眼前撞上（學校）建築。」

這間學校位於達卡北邊郊區。影片顯示，一架殲7戰機撞上2層樓高的建築物後，現場竄出熊熊大火與濃煙。

孟加拉軍方表示，這架殲7戰機於當地時間下午1時後不久起飛執行訓練任務，後來發生機械故障。飛行員空軍上尉伊斯蘭（Md. Taukir Islam）是罹難者之一。

哈山在父親與一名男性長輩陪同下，告訴BBC孟加拉語頻道：「我最好的朋友，就是和我一起在考場裡那位，他就死在我眼前…而許多家長站在裡面，因為孩子們將離開，當時即將放學…飛機也撞上這些家長。」

教師伊斯蘭（Rezaul Islam）告訴BBC，他看到飛機「直接」撞上學校。另一名教師塔瑞克（MasudTarik）則告訴路透社，他聽到爆炸聲響，「當我回頭望，我只看到大火與濃煙…那裡有好多家長與小孩」。

空難發生後數小時，在人口密集的住宅區，有大批人群聚集在頂樓觀看事故現場。

在人們四散奔逃之際，救護車與志工設法從學校運出更多傷者與屍體，民眾看到至少30輛救護車，超過170人在空難中受傷。

一名女子在現場四處打聽消息，她告訴BBC，她兒子在事故發生後曾聯繫她，但隨後失聯。

孟加拉國家燒傷與整形外科醫院（National Instituteof Burn and Plastic Surgery）一名醫生表示，超過50名灼傷的小孩與大人被送來醫院。

許多受害者的家屬聚集在醫院裡，包括8歲罹難兒童阿邁德（Tanvir Ahmed）的伯伯阿蘭（ShahAlam）。

阿蘭握著阿邁德父親的手說：「我摯愛的侄兒現在躺在太平間裡。」

醫院中多數受害者為未成年人，他們的年紀大多介於9至14歲之間。