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孟加拉軍機墜毀校園31死 學生目睹慘劇：朋友在我面前死去

中央社／ 達卡22日綜合外電報導
epa12253025 Members of the Bangladesh Fire Service and other investigating agencies inspect the scene after an air force training aircraft crashed into Milestone College campus in Dhaka, Bangladesh, 22 July 2025. According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), the death toll from the 21 July aircraft crash at Milestone School and College in Dhakas Uttara has risen to 31. Additionally, 165 others were injured in the incident. EPA/MONIRUL ALAM 歐洲新聞圖片社
epa12253025 Members of the Bangladesh Fire Service and other investigating agencies inspect the scene after an air force training aircraft crashed into Milestone College campus in Dhaka, Bangladesh, 22 July 2025. According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), the death toll from the 21 July aircraft crash at Milestone School and College in Dhakas Uttara has risen to 31. Additionally, 165 others were injured in the incident. EPA/MONIRUL ALAM 歐洲新聞圖片社

孟加拉首都達卡昨天發生軍機墜毀校園的嚴重空難，死亡總數今天增至31人。事發當時，該校學生哈山剛結束考試，離開教室與朋友聊天，未料目睹這起慘劇，他回憶說：「我的朋友們在我面前死去。」

英國廣播公司（BBC）報導，位於達卡的里程碑學校暨學院（Milestone School and College）學生哈山（Farhan Hasan）告訴BBC孟加拉語頻道：「著火的飛機就在我眼前撞上（學校）建築。」

這間學校位於達卡北邊郊區。影片顯示，一架殲7戰機撞上2層樓高的建築物後，現場竄出熊熊大火與濃煙。

孟加拉軍方表示，這架殲7戰機於當地時間下午1時後不久起飛執行訓練任務，後來發生機械故障。飛行員空軍上尉伊斯蘭（Md. Taukir Islam）是罹難者之一。

哈山在父親與一名男性長輩陪同下，告訴BBC孟加拉語頻道：「我最好的朋友，就是和我一起在考場裡那位，他就死在我眼前…而許多家長站在裡面，因為孩子們將離開，當時即將放學…飛機也撞上這些家長。」

教師伊斯蘭（Rezaul Islam）告訴BBC，他看到飛機「直接」撞上學校。另一名教師塔瑞克（MasudTarik）則告訴路透社，他聽到爆炸聲響，「當我回頭望，我只看到大火與濃煙…那裡有好多家長與小孩」。

空難發生後數小時，在人口密集的住宅區，有大批人群聚集在頂樓觀看事故現場。

在人們四散奔逃之際，救護車與志工設法從學校運出更多傷者與屍體，民眾看到至少30輛救護車，超過170人在空難中受傷。

一名女子在現場四處打聽消息，她告訴BBC，她兒子在事故發生後曾聯繫她，但隨後失聯。

孟加拉國家燒傷與整形外科醫院（National Instituteof Burn and Plastic Surgery）一名醫生表示，超過50名灼傷的小孩與大人被送來醫院。

許多受害者的家屬聚集在醫院裡，包括8歲罹難兒童阿邁德（Tanvir Ahmed）的伯伯阿蘭（ShahAlam）。

阿蘭握著阿邁德父親的手說：「我摯愛的侄兒現在躺在太平間裡。」

醫院中多數受害者為未成年人，他們的年紀大多介於9至14歲之間。

BBC 朋友 空難 墜機 孟加拉

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