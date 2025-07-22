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以色列轟加薩教堂與敘利亞 白宮：川普錯愕要求「改正」

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

根據白宮以色列上週襲擊加薩走廊天主教堂敘利亞的軍事行動，令美國總統川普感到錯愕，並在兩起事件後均致電以國總理尼坦雅胡，要求他做出「改正」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這凸顯了消息人士指出這兩名領袖的關係日益緊張的說法。

以色列軍隊本月17日擊中加薩走廊（Gaza Strip）唯一一座天主教堂，立即引發川普（Donald Trump）負面反應。他致電尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表達不滿，並確保對方會發布聲明，稱教堂是受到誤擊。

以色列上週鎖定敘利亞首都大馬士革（Damascus）的政府大樓進行空襲，同樣令川普感到錯愕。川普政府正致力重建這個長年遭戰火蹂躪的國家。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，川普和尼坦雅胡保持良好工作關係，並與對方頻繁溝通，但以色列「轟炸敘利亞及加薩天主教堂，令他措手不及」。

她繼續說：「在這兩起事件，總統迅速致電（以色列）總理，敦促改正相關情況。」

李威特還指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）致力緩和敘利亞緊張局勢。川普已對敘國放鬆制裁，並表態支持敘國新總統、前反抗軍領袖夏拉（Ahmedal-Sharaa）。

川普 教堂 白宮 以色列 敘利亞 加薩走廊

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