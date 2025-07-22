加薩90萬名兒童挨餓 3天內21人死於營養不良與飢餓

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）22日接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，加薩目前有90萬名兒童正挨餓，其中有7萬名兒童營養不良，而過去72小時內，已有21名兒童死於營養不良與飢餓。

薩爾米亞說，加薩正面臨驚人的死亡人數，尤以糖尿病與腎臟病患者最危險。加薩衛生部也說，過去一天加薩又有15人死於飢餓與營養不良，這類餓死人數已達101人，其中有80人為兒童。

BBC指出，自以色列及美國支持的加薩人道基金會（GHF）5月開始發放援助以來，加薩每天都傳出巴勒斯坦人在尋求援助時遇害。截至6月底，援助點的死亡人數已達500人。

聯合國22日警告，「維持加薩民眾生存的最後一道生命線正在崩潰」。聯合國秘書長古特瑞斯的發言人說，加薩人道主義系統「正遭到阻礙、破壞及威脅」，儘管「已告知各方聯合國處所的位置」，仍有聯合國的兩間旅店遭襲擊 ，古特瑞斯對「加薩孩童與成人營養不良的報導頻傳非常痛惜，加薩居民依舊嚴重缺乏生活基本必需品」。