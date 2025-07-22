石破茂率自民黨1年不到選舉連3敗 黨內醞釀罷免

日本聯合執政的自民黨及公明黨（自公）在日前的參議院大選遭遇歷史性大敗，執政黨自民黨總裁（主席）、首相石破茂表明仍持續執政。自民黨內開始出現罷免石破的連署動作，地方黨部也出現要求石破早日下台的聲音。

石破去年10月就任自民黨總裁不久，率領自民黨在10月的眾議院大選失利，聯合執政黨的自民黨與公明黨（簡稱自公）未能在國會取得過半席次。20日參議院大選，自公在參議院也未能取得過半，自民黨在眾參議院皆成「少數執政黨」，是創黨70年來首見。

若加上6月東京都議會選舉自民黨慘敗，等於自民黨在石破領軍下遭遇3連敗。

石破茂昨天下午在自民黨總部召開記者會表示，「我們拿到了第一大黨的席次，最重要的是不能讓國政停滯，要對國家及國民負起責任」。被問及自民黨執行部包括幹事長（秘書長）森山裕等要職，以及內閣是否調整，石破表示，「不考慮」。

日本讀賣新聞報導，自民黨內要求石破下台的聲浪漸大，自民黨執行部擔憂這會造成「逼宮」情形，勸黨內同志「應避免造成政治真空」。但有人提出嚴厲批判，指出若石破堅不下台，支持者可能會紛紛遠離。

去年也參加自民黨總裁選舉的前經濟安全保障大臣小林鷹之昨天對媒體表示，「兩次大選都大敗，希望石破有自覺身為黨領導人的責任重大」。

有關石破不下台一事，自民黨內紛紛傳出「開什麼玩笑」、「是得了『官邸病』不願放下權力嗎」、「『跛腳鴨』要如何去跟美國川普總統進行關稅談判」等批判聲。

20日晚間開票之際就傳出自民黨最高顧問麻生太郎的親信表示，「石破不下台是不可能的」。昨天，麻生與前幹事長（前秘書長）茂木敏充在東京會談，兩人都認為「如果沒人為敗選負責的話，自民黨挨轟的情形會愈來愈嚴重」。

茂木敏充和官房長官林芳正去年都參加自民黨總裁選舉。林芳正昨晚在東京與自民黨政調會長小野寺五典等比較親近的國會議員針對黨的現狀等交換意見。

自民黨目前尚未出現公然「逼宮」的大動作。有可能是不願在自民黨陷困之際去批評政府。黨員認為要避免被外界認為黨上演內鬥劇，也認為逼宮可能會妨礙日美關稅談判。

不過，自民黨內危機感很強，有人認為「再耗下去，會遭人民唾棄」。2001年森喜朗內閣、2009年麻生太郎內閣時，就曾發生「逼宮」情形。

根據自民黨黨規「罷免」總裁的規定，國會議員與都道府縣連代表（類似地方黨部代表）有過半數提出要求時，可以提前實施總裁選舉。

一名擔任過閣僚的自民黨員表示，「首相石破如果還戀棧的話，應該動用這項黨規（罷免總裁）」。

自民黨高知縣連（黨部）昨天召開緊急幹部會議，做出「要求黨總裁石破茂早日下台」的決定，近日將向黨中央提出要求。此訊息由擔任自民黨高知縣連副會長的眾議員尾崎正直、參議員梶原大介聯名發表。

自民黨櫪木縣連今天召開緊急總務會議決定方針，要求總裁石破及幹事長森山裕辭職。山梨縣連青年部暨青年局今天也向黨中央要求石破茂辭職。

自民黨執行部決定8月31日召開自民黨眾參議員懇談會，呼籲黨籍議員團結一致共度難關。說明的內容可能包括日美關稅談判正進行，盼黨籍議員支持石破續任。不過，會中可能砲聲隆隆，要求石破、森山等人儘速下台。