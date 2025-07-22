快訊

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

中職／愛妻搭機來台離世…魔鷹心碎仍重返球場 賽前對手暖心擁抱慰問

才稱「不方便說明」…台師大女足抽血案 傳系教評會決議解聘周台英

歐盟：美聚焦印太抗中之際 歐洲須強化自身防衛能力

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

歐盟執行委員會（European Commission）國防委員庫比柳斯今天在美國華府表示，美國聚焦印太地區域對抗中國之際，歐洲須提升自身防衛能力。

法新社報導，美國總統川普今年1月重返白宮以來，不斷要求歐洲分擔更多軍費。北大西洋公約組織（NATO）上月已同意增加國防開支。

前立陶宛總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）在華府表示：「歐盟正準備承擔自身防衛責任。你們（美國）要求我們這樣做，現在我們終於開始行動。」

他也強調，長遠來看，美國確實有權利、也有理由將注意力轉向印太區域，以應對中國日益擴張的軍事行動。

因此，歐洲人必須增強自身國防，「這也是我們正在做的事」。

雖然近年美國將中國視為其主要軍事對手，並希望將更多軍事資產轉移至亞洲，但中東地區局勢動盪不安，常讓美國分身乏術。

美國 國防 華府

延伸閱讀

擬與美國設太空港 陳冠廷：台灣有信心成負責任太空行動者

中國駐歐使團：中歐務實合作可以互利共贏

峰會前夕鬧翻？歐懲俄清單含中企 中嗆「莫須有」罪名

華府證實 一專利商標局僱員在中國遭禁止出境

相關新聞

孟加拉中製教練機墜校園 飛官盡力避市區…至少20死

路透21日報導，孟加拉消防人員說，該國一架空軍訓練機當天墜入首都達卡一所學校校園內，罹難者已至少20人，其中包括許多學童...

加薩90萬名兒童挨餓 3天內21人死於營養不良與飢餓

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）22日...

立陶宛總理拖欠賠償金10年 舊案再掀輿論風波

立陶宛總理帕魯克斯日前因持股公司獲得國家發展銀行貸款，遭疑涉利益衝突。他近日再遭媒體披露，直到最近才完成一筆早該在201...

燒焦校園建築中救人…孟加拉軍機墜毀增至27死 至少25學童罹難

孟加拉當局今天說，空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹...

別再打了…英法等25國連署譴以促加薩停戰 美、德未簽署

包括英國、法國在內的25個國家21日發表聯合聲明，呼籲加薩戰爭立即結束，並譴責以色列在援助進入加薩一事上設置障礙，強調以...

日本參議院選舉 40女性當選創高 仍未達性平政策目標

日本20日舉行第27屆參議院選舉結果底定，女性當選者達40人，不僅超越上一屆2022年的35人，也寫下歷史新高，占這次選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。