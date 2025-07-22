歐盟：美聚焦印太抗中之際 歐洲須強化自身防衛能力
歐盟執行委員會（European Commission）國防委員庫比柳斯今天在美國華府表示，美國聚焦印太地區域對抗中國之際，歐洲須提升自身防衛能力。
法新社報導，美國總統川普今年1月重返白宮以來，不斷要求歐洲分擔更多軍費。北大西洋公約組織（NATO）上月已同意增加國防開支。
前立陶宛總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）在華府表示：「歐盟正準備承擔自身防衛責任。你們（美國）要求我們這樣做，現在我們終於開始行動。」
他也強調，長遠來看，美國確實有權利、也有理由將注意力轉向印太區域，以應對中國日益擴張的軍事行動。
因此，歐洲人必須增強自身國防，「這也是我們正在做的事」。
雖然近年美國將中國視為其主要軍事對手，並希望將更多軍事資產轉移至亞洲，但中東地區局勢動盪不安，常讓美國分身乏術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言