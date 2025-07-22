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巴基斯坦北部洪災至少3死15失蹤 全國逾225人罹難

中央社／ 白夏瓦22日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天表示，季風豪雨引發的暴洪，沖走北部地區數輛載運遊客的車輛，造成至少3人喪命、15人失蹤。

美聯社報導，巴基斯坦救難官員指出，自6月26日以來，超過平均水準的季風降雨導致全國至少225人罹難、超過500人受傷。專家表示，氣候變遷是區域內極端天氣事件日益頻繁的主因。

吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地區政府發言人法拉奇（Faizullah Faraq）表示，昨天突然的暴雨引發洪災和土石流，阻斷北部奇拉斯（Chilas）地區一條重要公路，導致超過200名當地遊客受困。

法拉奇說，軍方派出直升機協助包括婦女及孩童在內進行撤離。

法拉奇表示，多輛車遭山崩土石掩埋，救援團隊出動重型機具，搜尋失聯的遊客及居民，目前已尋獲3具遺體。

巴基斯坦國家災難管理局數日前發布最新洪水預警，提醒北部地區恐有土石流及道路封閉可能性，呼籲旅客避免前往。

本月稍早，巴基斯坦當局警告，不能排除類似2022年洪災的極端天氣。當年洪水淹沒全國三分之一地區，造成1737人死亡。

洪水 巴基斯坦

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