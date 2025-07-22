立陶宛總理拖欠賠償金10年 舊案再掀輿論風波

立陶宛總理帕魯克斯日前因持股公司獲得國家發展銀行貸款，遭疑涉利益衝突。他近日再遭媒體披露，直到最近才完成一筆早該在2015年清償的舊案賠償金繳納，拖欠行為引發外界質疑與調查。

根據調查新聞Siena與Laisves TV報導，帕魯克斯（Gintautas Paluckas）2012年擔任維爾紐斯市政府主任期間，涉嫌濫用職權圖利一家滅鼠公司。立陶宛最高法院當時判處帕魯克斯緩刑2年，並須賠償市府共計約1萬6500歐元（約新台幣62.7萬元）。

依法院裁定，帕魯克斯須於1年內繳清賠償金。他提出延期以及分期付款的請求，市府當時的行政主管同意將繳款期限展延至2015年底。

根據市政府的紀錄，帕魯克斯於2014年5月一次性支付約1萬1580歐元（約新台幣47.5萬元）。帕魯克斯的顧問阿古斯塔斯（Justinas Argustas）表示，這筆款項大多來自家庭儲蓄。

在這筆付款之後，帕魯克斯仍欠款約4900歐元（約新台幣16.9萬元）卻長期未清，直到今年7月8日才將餘額匯給市府。

調查報導指出，帕魯克斯是在媒體提出質疑後約1週，才完成支付剩餘賠償金。阿古斯塔斯回應稱這是「人為疏失」，表示帕魯克斯在主動聯繫市府、發現仍有欠款後立即補繳。此外，阿古斯塔斯補充表示，若有需要，帕魯克斯願意支付任何滯納金。

維爾紐斯市政府今天表示已收到帕魯克斯另外補繳的滯納金，市府也將就總理遲延付款及市府未及時追討債務的情況進行內部調查。

這起案件為媒體近期連續揭露帕魯克斯過去爭議行為之一。立陶宛特別調查局（STT）與金融犯罪調查局（FNTT）也已對他的相關企業啟動分別調查。

其中，FNTT正調查一筆國家發展銀行ILTE半年前提供的20萬歐元（約新台幣680萬元）貸款，貸款對象為一家帕魯克斯部分持股的公司，帕魯克斯於上週以證人身分接受問訊。

STT則針對帕魯克斯過去持有的另一家公司Sagerta涉及可疑貸款、不動產交易，以及與一位立陶宛商人的關係展開調查。

對於媒體近期的諸多質疑，帕魯克斯認為相關報導並未顯示他有任何不法行為。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）接受媒體詢問時表示，他仍信任帕魯克斯，正等待相關單位的調查結果。然而，他上週也批評帕魯克斯在相關調查中的說法反覆，呼籲帕魯克斯說出實情，否則將難以繼續履行總理職務。