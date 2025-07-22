快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

聽新聞
0:00 / 0:00

燒焦校園建築中救人…孟加拉軍機墜毀增至27死 至少25學童罹難

中央社／ 達卡22日綜合外電報導
孟加拉空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹難者是學童。 路透
孟加拉空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹難者是學童。 路透

孟加拉當局今天說，空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹難者是學童，另有多人受傷正在醫院接受治療。

綜合路透社與法新社報導，孟加拉空軍一架F-7 BGI教練機執行例行訓練任務，昨天下午1時6分（台灣時間下午3時6分）從達卡（Dhaka）一處空軍基地起飛後沒多久，失事墜入達卡北部烏塔拉區（Uttara）的里程碑學校暨學院（Milestone School and College）。

孟加拉空軍表示，這架教練機發生機械故障。

孟加拉空軍透過聲明表示：「確切失事原因仍在調查中…飛行員在狀況發生時試圖飛離人口密集區域，儘管『盡了最大努力』，但依然撞上兩層樓高的校舍。」

路透社報導，衛生部首席顧問特別助理拉曼（Sayedur Rahman）告訴媒體，這起事故已造成27人死亡，其中包含25名學童、1名教師、1名飛行員，另外有88人因燒燙傷送醫治療。

根據法新社，這起事故是孟加拉數十年來最嚴重的空難，大多數的罹難者為剛下課的學童，傷者超過170人。

現場畫面顯示，救難人員在燒焦的建築中搜尋可能的生還者，悲痛的家屬則聚集在事故現場周圍等待消息。

孟加拉政府宣布全國哀悼一天，期間各地降半旗，所有宗教場所舉行特別祈禱儀式。

根據英國情報分析公司詹氏資訊集團（Jane'sInformation Group）的資訊，F-7 BGI是中國成都殲-7/F-7 戰機系列中最後也是最先進的機種。孟加拉2011年簽約採購16架，並在2013年交付完畢。

墜機 空軍 孟加拉

延伸閱讀

孟加拉中製教練機墜校園 飛官盡力避市區…至少20死

中國啟動全球最大水電工程 印度孟加拉表示擔憂

濟州航空空難調查指向機師關錯發動機 家屬機師不滿

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

相關新聞

孟加拉中製教練機墜校園 飛官盡力避市區…至少20死

路透21日報導，孟加拉消防人員說，該國一架空軍訓練機當天墜入首都達卡一所學校校園內，罹難者已至少20人，其中包括許多學童...

燒焦校園建築中救人…孟加拉軍機墜毀增至27死 至少25學童罹難

孟加拉當局今天說，空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹...

別再打了…英法等25國連署譴以促加薩停戰 美、德未簽署

包括英國、法國在內的25個國家21日發表聯合聲明，呼籲加薩戰爭立即結束，並譴責以色列在援助進入加薩一事上設置障礙，強調以...

日本參議院選舉 40女性當選創高 仍未達性平政策目標

日本20日舉行第27屆參議院選舉結果底定，女性當選者達40人，不僅超越上一屆2022年的35人，也寫下歷史新高，占這次選...

碩士論文涉抄襲 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

前南韓總統尹錫悅的妻子金建希因論文抄襲，6月被淑明女子大學撤銷碩士學位後，博士學位21日也被國民大學宣布因入學資格不符條...

關稅問題 石破茂想盡快與川普直接對話 表態續任首相

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。自公執政聯盟如今在國會參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。