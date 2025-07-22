燒焦校園建築中救人…孟加拉軍機墜毀增至27死 至少25學童罹難

孟加拉當局今天說，空軍一架教練機昨天失事墜入首都達卡一所學校後，救援人員已從燒焦的建築物尋獲27具遺體，其中至少25名罹難者是學童，另有多人受傷正在醫院接受治療。

綜合路透社與法新社報導，孟加拉空軍一架F-7 BGI教練機執行例行訓練任務，昨天下午1時6分（台灣時間下午3時6分）從達卡（Dhaka）一處空軍基地起飛後沒多久，失事墜入達卡北部烏塔拉區（Uttara）的里程碑學校暨學院（Milestone School and College）。

孟加拉空軍表示，這架教練機發生機械故障。

孟加拉空軍透過聲明表示：「確切失事原因仍在調查中…飛行員在狀況發生時試圖飛離人口密集區域，儘管『盡了最大努力』，但依然撞上兩層樓高的校舍。」

路透社報導，衛生部首席顧問特別助理拉曼（Sayedur Rahman）告訴媒體，這起事故已造成27人死亡，其中包含25名學童、1名教師、1名飛行員，另外有88人因燒燙傷送醫治療。

根據法新社，這起事故是孟加拉數十年來最嚴重的空難，大多數的罹難者為剛下課的學童，傷者超過170人。

現場畫面顯示，救難人員在燒焦的建築中搜尋可能的生還者，悲痛的家屬則聚集在事故現場周圍等待消息。

孟加拉政府宣布全國哀悼一天，期間各地降半旗，所有宗教場所舉行特別祈禱儀式。

根據英國情報分析公司詹氏資訊集團（Jane'sInformation Group）的資訊，F-7 BGI是中國成都殲-7/F-7 戰機系列中最後也是最先進的機種。孟加拉2011年簽約採購16架，並在2013年交付完畢。