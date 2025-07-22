美部署先進飛彈嚇阻大陸 菲軍方表示歡迎

美國防長承諾捍衛長期盟友菲律賓，正在菲律賓部署尖端飛彈與無人機系統以嚇阻中國，菲律賓軍方今天對此表示歡迎。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日在五角大廈會見了去訪的菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.），承諾加強軍事資源，嚇阻強勢武斷的中國，「我們正在部署尖端飛彈與無人機系統，以及重振國防工業基地。」

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在菲律賓三軍總部召開的例行記者會上回應，菲律賓軍方歡迎所有理念相近國家發表聲明和採取行動，支持菲律賓在南海爭議上的立場。

崔尼代說，不同國家表態支持菲律賓，對中國共產黨而言就是強而有力的嚇阻，一些印太、北美和歐洲國家都有發表過挺菲的聲明，有些國家還派遣船艦到南海聯合巡邏，以行動表達支持。

被問及美國未來是否會在菲律賓部署其他新型飛彈，崔尼代答稱，由於這是赫格塞斯與小馬可仕之間的對話，細節有待確認。

菲律賓依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享向南海延伸200海里專屬經濟海域的資源，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

菲律賓於2013年把爭議告上設於荷蘭海牙（TheHague）的常設仲裁法院（PCA），常設仲裁法院2016年7月裁決，中國的十段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。

中國不接受也不承認仲裁結果，繼續加固在南海人工島的設施，菲律賓不時指控中國海警船衝撞、恫嚇，並以強力水柱噴射菲律賓公務船及漁船，以仲裁結果為法律依據，廣泛尋求國際支持。

美國為協助菲律賓因應中國在南海的擴張，除支持菲律賓發展國防工業之外，也逐年增加聯合軍事演習的頻率且擴大規模。

2016年，美國首次在菲美肩並肩演習中出動了海馬士多管火箭系統（HIMARS），近年來又把泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）和「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）留在菲律賓。