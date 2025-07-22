世衛秘書長：以軍擴大在加薩行動 早該停火了

以色列在加薩中部城市迪爾巴擴大軍事行動之際，世界衛生組織（WTO）今天說，該組織在加薩的主要倉庫遭到以色列攻擊；世衛呼應西方國家呼籲，要求加薩立即停火。

世衛秘書長譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）表示，以色列軍隊闖入世衛工作人員的住處，強迫婦女和兒童走路撤離，並給男性工作人員戴上手銬、剝光衣服，還在槍口威脅下審訊他們。

此前，20多個西方國家呼籲立即結束加薩戰爭，並說當地的苦難「達到了新的深度」。

對世衛在加薩中部迪爾巴拉（Deir el-Balah）的主要倉庫遭受襲擊一事，譚德塞予以譴責，並在社群平台X呼應西方的呼籲說：「停火不僅是必要的，而且早就應該停火了。」

在西方發出呼籲之際，迪爾巴拉今天遭到猛烈砲擊。前一天，以色列軍方下令居民撤離，並警告即將在此地採取行動。