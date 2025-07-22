參院慘敗後傳秋天「讓石破走人」？日本政壇恐再陷頻換首相亂象

日本自民黨自1955年以來幾乎長期執政，但經歷2024年10月的眾議院提前選舉慘敗後，與執政盟友公明黨又在20日的參議院改選中失去多數，陷入70年來最為弱勢的國會局面。儘管主導兩場選舉的首相石破茂堅稱將繼續執政，以避免國家政治陷入動盪，但金融時報報導，許多人懷疑，這樣的決定反而恐將帶來數月的政治混亂。

石破的任期正值自民黨處在最脆弱的時刻，一方面是傳統的農村票倉正在老化與萎縮，另一方面則是年輕選民比黨內大老們原本所預期的。更容易受到網路宣傳和社群媒體民粹言論的影響。

諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）顧問西村凜太郎（Rintaro Nishimura）指出：「自民黨在迎合普羅大眾與穩住保守派基本盤之間搖擺不定。某種程度上，他們似乎兩邊都失去了。」

在參眾議院都淪為少數後，自公聯盟預計將在政策層面，尋求與其他政黨逐案合作。儘管這項策略可能成為政局不穩的溫床，但石破若如部分分析師和自民黨內人士所預測，最快在秋季請辭下台，自民黨恐將面臨繼任人選難產的困境。一位前內閣大臣就表示，屆時日本恐再次陷入2000年代後期，5年間換了6位首相的混亂局勢。

一位資深自民黨員指出，日本的政治環境已經改變，但黨內還沒有一位能夠因應的領袖。雖然不乏強勢人物，但沒有人同時具備全部所需的要素，即「挽回流失的選民、清楚傳達經濟願景，並與已具相當影響力的新興政黨展開合作。」該人士補充說：「若現在提前大選，無異於一場災難。」

參議院改選結果與自民黨當前的危機，正逢日本面臨多重經濟壓力。經歷數十年經濟停滯後，物價開始上漲，日本銀行逐步推動貨幣政策「正常化」，利率已轉為正值，觀光客與外國居民人數大幅增加。許多在職日本人認為，自己是物價與房價上漲、薪資增幅追不上通膨，以及政治體系偏向高齡族群的受害者，選擇把票投給其他政黨。

此外，石破與自民黨執政能力籠罩著不確定性之際，日本也正與與美國進行緊張的貿易談判。川普總統的25%對等關稅即將生效，石破只剩短短一週多時間來應對。

雖然自民黨此次的敗選在帳面上看似幅度有限，自公聯盟僅差3席未能過半，還優於出口民調與選前預測。但多位觀察人士指出，這場選舉反映出日本政壇的新局面，即類似美英國與歐洲的極右翼民粹主義正在興起。他們認為，關鍵在於民粹政黨是否能成為日本政治的長期勢力。

Japan Foresight政治分析師哈里斯（Tobias Harris）指出，試圖成為全民政黨既是自民黨長期執政的原因，也是最大的掣肘。如果過度傾向迎合年輕的都市選民，便可能疏遠長期支持的農村基本盤，反之亦然。

哈里斯指出，相較於2024年，自民黨流失了數百萬張選票，這為該黨帶來兩大危機：一是當前如何在國會推動立法與預算，二是更深層的黨內發展危機。他補充說：「我不認為石破有能力帶領自民黨度過這兩道難關。」

一位自民黨長期顧問表示，溫和派的石破並非能帶領國家度過這場衝擊的合適領導人。部分黨內人士甚至私下模仿「讓美國再次偉大」（Maga）一詞，創造了一個新詞：「讓石破走人」（Miga，make Ishiba go away）。