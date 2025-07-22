北韓矢言再造新驅逐艦 擬2026年10月初前完工

北韓今年稍早接連替兩艘驅逐艦舉行下水儀式後，北韓官媒今天報導，平壤當局矢言再替海軍打造一艘5000噸級驅逐艦，並計劃在明年10月北韓勞動黨建黨週年紀念日前完工。

法新社報導，北韓領導人金正恩矢言增強海軍實力，並在今年4月親自替北韓第一艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）舉行下水儀式。

南韓軍方先前推測，這艘軍艦可能是在俄羅斯協助下建造而成，以回報北韓派兵支援俄國在烏克蘭作戰。

今年5月，金正恩也親自主持另一艘驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）的下水典禮，不過這艘軍艦在下水儀式期間失去平衡翻船，經過修復後於6月再次下水。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓西部的南浦造船廠（Nampho Dockyard）21日舉行誓師大會，宣布要在明年10月10日前，再完成一艘新軍艦。而10月10日適逢北韓勞動黨建黨週年紀念日。

報導指出，北韓接下來將打造「崔賢級驅逐艦3號」，並稱其為「自主設計的強大戰艦」。

KCNA報導，南浦造船廠的經理呼籲工人如期完工，以實現黨「建設強大軍隊的計畫」，並「堅決捍衛不可侵犯的海洋與國家利益」。

南韓新總統李在明今年6月剛上任，他承諾對北韓採取更溫和的立場，被彈劾的前總統尹錫悅立場對北韓鷹派。

南韓去年在兩韓邊境使用擴音器向北韓廣播，以反制平壤當局空飄裝有垃圾的氣球到南韓。李在明政府已停止在邊境使用擴音器宣傳。

而北韓也停止在邊境使用擴音器播放怪聲與噪音，作為回應。