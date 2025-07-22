以色列對加薩不人道 英國偕28國齊譴責

7月15日，以色列轟炸敘利亞首都大馬士革，宣稱是為保護敘國少數民族德魯茲人（Druze），起因是南部蘇威達省（Suweyda）的德魯茲人與遜尼派貝都因人爆發衝突。事件不僅是以色列忌憚敘國新政權而採軍事介入，也凸顯敘利亞內部宗派衝突升溫。為何敘利亞政府軍與德魯茲人不睦？理解這個問題需要回到敘利亞革命前的紛亂局勢，了解各方勢力如何消長、變化至今。

2025-07-22 11:02