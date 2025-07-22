以色列對加薩不人道 英國偕28國齊譴責
以色列因為以哈戰爭，在國際上顧人怨！英國、法國等28國罕見發表聯合聲明，呼籲以色列立刻停止對加薩的攻擊，並批評以色列屠殺想要尋求人道援助的災民非常不人道。對此，以色列批評，此聲明與事實脫節，且會對哈瑪斯傳遞錯誤訊號。目前以哈仍陷入僵局，前陣子曾傳出有望停戰，但隨後又沒有下文。
誰不停火各說各話
根據《英國廣播公司》報導，英國、法國、義大利、日本、澳洲、紐西蘭與瑞士等28國的外交部長21日發布聯合聲明，要求以色列立刻結束加薩戰爭，並指出加薩平民受難的狀況愈來愈嚴重，且以色列對於求援、希望獲得水與食物的平民甚至進行不人道的屠殺，已有超過8百位無辜平民因求援被殺，應予嚴厲譴責。
但以色列外交部也發聲明回應，哈瑪斯對國際散播謊言，且抹滅以色列過去在援助上的努力，且不願同意新的停火協議並釋放人質。不過《半島電視台》提到，哈瑪斯近日也指控以色列拒絕停火，及拒絕釋放加薩的俘虜，究竟是誰不讓停火也淪為雙方各執一詞。
以色列國際人緣漸差
目前由美國、卡達、埃及等國協助以色列與哈瑪斯調停，但雙方有多個條件無法談攏，哈瑪斯希望以色列全面撤軍、釋放被關押的巴勒斯坦人，然後希望可以先部分停火，然後再永久停火；但以色列不願撤出加薩，同時要求一次返還還在哈瑪斯手上的50位人質，並堅持要消滅哈瑪斯。
《土耳其通訊社》提到，以哈、甚至是以巴衝突來源已久，聯合國秘書長古特雷斯仍呼籲以色列要落實以、巴各為國家的「兩國方案」，但以色列在美國的撐腰下不願妥協，但包括西班牙、愛爾蘭等愈來愈多國家承認兩國方案，土耳其、南非等國家也在國際法院控告以色列種族屠殺。
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