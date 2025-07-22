因應潛在威脅 德國挪威攜手強化北大西洋監控

北大西洋公約組織（NATO）成員德國與挪威今天達成共識，將加強對北大西洋地區海上及空中「威脅」的監控。由於俄烏戰爭關係，兩國與俄羅斯間的緊張持續升高。

法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天在柏林與挪威總理史托（Jonas Gahr Store）會晤。兩人在會後發布的聯合聲明中說：「德國與挪威的目標是確保海域的穩定與安全，包括高緯度北極地區在內。」

兩國也重申「堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯持續的侵略戰爭，捍衛自由、主權、獨立及領土完整」。

兩國當局表示「北大西洋，包括戰略關鍵的格陵蘭—冰島—英國（GIUK）與熊島海峽（Bear Gap）和毗連水域，以及北海與波羅的海，對挪威與德國的安全都至關重要」。

聯合聲明指出，這也是何以兩國軍隊要共同進行訓練與海上巡邏，並根據在北約的相關區域計畫緊密合作。

冷戰時期，北約密切監控所謂格陵蘭—冰島—英國（GIUK）這段縫隙，相關區域是當時蘇聯潛艦與海軍艦艇從北極基地進入大西洋的關鍵通道。

德國與挪威表示，將加強「對這些戰略區域的監控與管制，以因應包括海上與空中活動在內的潛在威脅。」

兩國還指出，雙方在北大西洋及北海的合作將涵蓋「加強對關鍵水下基礎設施的保護」。