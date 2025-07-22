俄羅斯堪察加外海規模6.4強震 尚未傳傷亡、無海嘯警報
歐洲地中海地震中心（EMSC）22日表示，俄羅斯堪察加地區東岸外海發生規模6.4的地震。
此次地震深度為28公里，地點位於俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東130公里處。
此次地震發生在當地時間下午13時59分左右。印度斯坦時報轉述EMSC報告指出，在首次地震發生8分鐘後，又發生了一次規模5.3的地震，隨後不久又發生了一次規模4.5的地震。目前尚無人員傷亡或重大災情，也沒有發布海嘯警報。
ESMC在後續貼文指出，這是堪察加半島東海岸在過去44小時內第11次出現震感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言