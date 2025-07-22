俄羅斯堪察加外海規模6.4強震 尚未傳傷亡、無海嘯警報

歐洲地中海地震中心（EMSC）22日表示，俄羅斯堪察加地區東岸外海發生規模6.4的地震。

此次地震深度為28公里，地點位於俄羅斯堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東130公里處。

🔔#Earthquake (#землетрясение) M6.4 occurred 130 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) 12 min ago (local time 13:59:02). More info at:

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此次地震發生在當地時間下午13時59分左右。印度斯坦時報轉述EMSC報告指出，在首次地震發生8分鐘後，又發生了一次規模5.3的地震，隨後不久又發生了一次規模4.5的地震。目前尚無人員傷亡或重大災情，也沒有發布海嘯警報。

ESMC在後續貼文指出，這是堪察加半島東海岸在過去44小時內第11次出現震感。