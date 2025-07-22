日本選舉傳違規或疏失事件 東京出現偽造選票

日本7月20日舉行參議院投開票期間，出現相關違規或選務疏失事件，像是東京都一處投票所出現38張偽造投票用紙（選票），還有投票所發錯選票，福岡縣則有選民冒名投票。

「讀賣新聞」採訪東京都東久留米市選舉管理委員會（簡稱市選管）後於今天披露，當地一處投票所在開票作業途中發現寫有特定政黨名的38張偽票，包含10張東京選舉區票（區域選票）與28張比例代表選票。

這些偽造票的顏色與真正投票用紙一樣，尺寸與真正投票用紙差不多，不過乍看就能知道是偽造物。

市選管與東京都選舉管理委員會商量後，以無效票處理。市選管的相關業務負責人表示，「為了防止混入偽票，將呼籲選務人員徹底注意」。

而東京都大田區一處投票所的選務人員則發生疏失，在投票日當天，搞錯區域選票與比例代表的選票，把搞錯的選票發給25名選民。新潟縣胎內市、愛知縣北名古屋市等地也發生類似疏失，這些選票可能會被當作無效票。

日本參院選舉的選票分為選舉區票與比例代表票，選民到投票所投票時，會先從選務人員手中領到選舉區票，在選票上填寫屬意候選人的名字，接著把票投入專用票匭，之後再領取比例代表票，填寫支持的政黨名稱或候選人姓名。兩種選票有各自的專用票匭。

另外，福岡縣有1名女性拿著母親的選舉通知，到古賀市一處投票所投票，但這名女性其實已在其他地方投完票。古賀市選舉管理委員會以涉嫌違反公職選舉法，報警處理。