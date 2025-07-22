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關乎國家榮譽與科學家成就 伊朗外長：不會放棄核子濃縮計畫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部阿拉奇21日說，伊朗不會放棄核子濃縮計畫。圖為阿拉奇15日出席在中國大陸天津舉行的上海合作組織（SCO）外長會議。歐新社
伊朗外交部阿拉奇21日說，伊朗不會放棄核子濃縮計畫。圖為阿拉奇15日出席在中國大陸天津舉行的上海合作組織（SCO）外長會議。歐新社

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）21日接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）獨家專訪時證實，伊朗不會放棄核子濃縮計畫，並強調此事已攸關國家榮譽。

阿拉奇指出，儘管面臨強烈國際制裁威脅，但美國試圖透過全面封殺伊朗的核子濃縮能力，以阻止伊朗進一步發展核武的目標，幾乎不可能實現。

他向拜爾表示：「我們不可能放棄核濃縮能力，因為這是我們科學家的成就。如今更重要的是，這關係到國家榮譽。」他強調：「我們對這項核濃縮計畫極為珍視。」

阿拉奇同時證實，美國6月的轟炸行動，對伊朗核子設施造成「嚴重」損害，但並未透露是否仍有濃縮鈾。他說：「我們的設施遭到嚴重破壞，具體損害程度目前由我國原子能機構評估中。但就我所知，確實受損嚴重。」

他補充，這些損害目前也導致伊朗的核濃縮能力暫時全面停擺。

美國總統川普隨後上真實社群發文，引述阿拉奇受訪內容，聲稱對方已證實「損害非常嚴重，已被摧毀」。但阿拉奇並沒有說「已被摧毀」。

川普接著寫到：「當然如此，就像我說的，如果有必要，我們還會再炸一次！」他並要求「假新聞CNN」應立即開除虛假的「記者」，向川普本人以及「徹底摧毀」伊朗核子設施的美軍偉大飛官道歉。

伊朗 美國 川普 核武 科學家

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