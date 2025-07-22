美承諾持續捍衛菲律賓 加強軍事資源嚇阻中國

美國高層官員今天承諾菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），稱華府將捍衛長期盟友菲律賓，並加強軍事資源，嚇阻強勢武斷的中國。

法新社報導，小馬可仕明天將會晤美國總統川普。川普先前要求歐洲盟邦增加北大西洋公約組織（NATO）防衛支出，令多國不安。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marc Rubio）都將中國列為首要威脅。他們今天分別與小馬可仕會面時，均對美菲逾70年歷史的共同防禦條約表達承諾。

赫格塞斯對小馬可仕表示：「我們攜手致力於『共同防禦條約』（Mutual Defense Treaty）。它涵蓋對我們武裝部隊、飛機及公共船隻的武力攻擊，包括在任何太平洋水域的海岸防衛隊，包括南海水域。」

赫格塞斯指出，美國國防支出不斷增加，兩國「必須打造堅實嚇阻之盾以維護和平，確保兩國長期安全與繁榮」。

赫格塞斯補充說：「我們不尋求衝突，但我們已有準備，且將堅定不移。」

小馬可仕對美方的支持表示歡迎，並指出「我們所在區域的地緣政治力量與政治局勢正在改變」。

中國與菲律賓屢次在爭議海域發生衝突。儘管國際裁決認定北京的主權主張毫無法律依據，但北京仍宣稱南海相關海域幾乎都屬於中國。

自2022年當選以來，小馬可仕已加強曾為美國殖民地的菲律賓與華府方面的合作，無論是在川普或其前任拜登執政期間皆是如此。