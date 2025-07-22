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以哈交戰21個月來首次！空襲砲擊後以色列戰車挺進加薩中部迪爾巴拉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列21日在加薩走廊中部迪爾巴拉發動軍事行動中展開攻擊，現場升起煙霧。路透
以色列21日在加薩走廊中部迪爾巴拉發動軍事行動中展開攻擊，現場升起煙霧。路透

CNN 21日引述以色列媒體、救援機構和目擊者報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰21個月以來，戰車首度挺進加薩走廊中部、此前未曾展開地面作戰的迪爾巴拉（Deir al-Balah）區域。

迪爾巴拉是加薩戰爭爆發以來，少數尚未發生大規模地面攻勢的城市之一，以方20日下令疏散該市南部6個區的居民，並且空投數千張傳單。

以軍拒絕對行動發表評論，但陸軍電台指出，行動已經展開。以軍前一晚進行空襲及炮擊後，戈蘭旅（Golani Brigade）「已開始在南部迪爾巴拉地區展開地面機動行動。」

目前參與行動的僅有一個旅，預計將持續數周。以軍阿拉伯語發言人表示，軍方「持續以強大火力作戰，摧毀敵方在該地區的作戰能力和恐怖組織基礎設施，並擴大行動範圍，在此前未曾涉入的區域展開作戰。」

以色列媒體指出，以軍過去對於在迪爾巴拉展開地面行動態度謹慎，擔心會進一步危及可能被囚禁在當地且仍存活的人質。人質家庭論壇（The Hostages Families Forum）則表示震驚，並要求政府解釋，為何在迪爾巴拉地區的攻勢「不會對人質安全造成嚴重威脅」。

非政府組織「醫療援助巴勒斯坦人」（MAP）在迪爾巴拉地區派駐有工作人員，表示以軍發起「地面和空中攻擊」。MAP駐加薩通訊官埃拉瓦達（Mai Elawawda）表示，局勢「極為嚴峻」，並指出：「我們辦公室周圍持續發生炮擊，軍用車輛距離我們的同事及家人只有400公尺。」

在爆炸聲與炮火交織的背景下，CNN記者採訪正在撤離的居民。多位受訪者表示，昨夜經歷了激烈的炮擊與空襲。居民凱耶德（Umm Ali al-Qayed）表示，他們很驚訝地看到戰車直接朝他們開過來，事前完全沒有任何警告，她沒有帶任何物品就離開了帳篷，並補充說：「我是4個烈士的母親，已經3次流離失所。」

居民阿瓦爾（Abdallah Awar）則表示，除了身上穿的衣服，他與家人什麼都沒帶就離開了，「飢餓、饑荒、殺戮和流離失所，孩子們就在我們眼前死去，夠了，夠了。我們呼籲世界幫助我們，也呼籲哈瑪斯停止這場鬧劇。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，迪爾巴拉區域估計約有5萬至8萬巴勒斯坦人，其中多數流離失所者已住在安置地點，新指定撤離區域涵蓋多個人道主義倉庫、醫療設施和重要的水資源設施。OCHA警告：「任何對這些基礎設施的損壞，都將帶來危及生命的後果。」

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