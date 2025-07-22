以哈交戰21個月來首次！空襲砲擊後以色列戰車挺進加薩中部迪爾巴拉

CNN 21日引述以色列媒體、救援機構和目擊者報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰21個月以來，戰車首度挺進加薩走廊中部、此前未曾展開地面作戰的迪爾巴拉（Deir al-Balah）區域。

迪爾巴拉是加薩戰爭爆發以來，少數尚未發生大規模地面攻勢的城市之一，以方20日下令疏散該市南部6個區的居民，並且空投數千張傳單。

以軍拒絕對行動發表評論，但陸軍電台指出，行動已經展開。以軍前一晚進行空襲及炮擊後，戈蘭旅（Golani Brigade）「已開始在南部迪爾巴拉地區展開地面機動行動。」

目前參與行動的僅有一個旅，預計將持續數周。以軍阿拉伯語發言人表示，軍方「持續以強大火力作戰，摧毀敵方在該地區的作戰能力和恐怖組織基礎設施，並擴大行動範圍，在此前未曾涉入的區域展開作戰。」

Israeli troops have begun ground operations in the Deir al-Balah area of central Gaza, for the first time since the beginning of the war.



Earlier, it was reported in Gaza that IDF tanks advanced into southern and eastern areas of Deir al-Balah. Several people were reportedly… pic.twitter.com/lc7AX1CAUq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 2025年7月21日

以色列媒體指出，以軍過去對於在迪爾巴拉展開地面行動態度謹慎，擔心會進一步危及可能被囚禁在當地且仍存活的人質。人質家庭論壇（The Hostages Families Forum）則表示震驚，並要求政府解釋，為何在迪爾巴拉地區的攻勢「不會對人質安全造成嚴重威脅」。

非政府組織「醫療援助巴勒斯坦人」（MAP）在迪爾巴拉地區派駐有工作人員，表示以軍發起「地面和空中攻擊」。MAP駐加薩通訊官埃拉瓦達（Mai Elawawda）表示，局勢「極為嚴峻」，並指出：「我們辦公室周圍持續發生炮擊，軍用車輛距離我們的同事及家人只有400公尺。」

在爆炸聲與炮火交織的背景下，CNN記者採訪正在撤離的居民。多位受訪者表示，昨夜經歷了激烈的炮擊與空襲。居民凱耶德（Umm Ali al-Qayed）表示，他們很驚訝地看到戰車直接朝他們開過來，事前完全沒有任何警告，她沒有帶任何物品就離開了帳篷，並補充說：「我是4個烈士的母親，已經3次流離失所。」

居民阿瓦爾（Abdallah Awar）則表示，除了身上穿的衣服，他與家人什麼都沒帶就離開了，「飢餓、饑荒、殺戮和流離失所，孩子們就在我們眼前死去，夠了，夠了。我們呼籲世界幫助我們，也呼籲哈瑪斯停止這場鬧劇。」

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，迪爾巴拉區域估計約有5萬至8萬巴勒斯坦人，其中多數流離失所者已住在安置地點，新指定撤離區域涵蓋多個人道主義倉庫、醫療設施和重要的水資源設施。OCHA警告：「任何對這些基礎設施的損壞，都將帶來危及生命的後果。」