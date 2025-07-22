川普削弱USAID效應浮現 日內瓦面臨國際組織大縮編

瑞士城市重視發展在地特色，其中日內瓦設有40個重要國際組織與近500個非政府組織總部，顯示其在國際事務中的重要地位。年初美國總統川普凍結對外援助後，自六月起位於日內瓦的各國際組織也感受到裁員效應。

根據國家瑞士廣播電視台（Schweizer Radio undFernsehen）報導，目前非政府組織約已裁員30%。尤其是非瑞士籍的外國人在失去工作之後，也可能面臨不能延長居留證的困境。有學齡孩童的外國家庭會因失去戶籍，造成孩子無法就學的危機。

今年六月底瑞士紅十字總會已發出消息，由於本身的經濟狀況，再加上美國國際開發總署（USAID）的資金縮減，已確定2026年預算短少17%，明年施行的計畫與編制將縮減，然而世界上有戰爭與飢荒的地區並未減少。

位於日內瓦的丹麥難民救援委員會（Danish RefugeeCouncil）表示，除了救援物資減少之外，世界難民孩童面臨的飢餓問題是短期可預見的，疾病醫療等問題將隨時間一一浮現。另外，國際組織間的合作需要重新協調，相關組織應明確分工與協作，充分發揮各組織的專長，以因應當前全球戰亂頻繁、人道救援需求日益迫切的挑戰。

位於日內瓦的國際組織長期扮演協調與合作角色，已成為瑞士國家形象的重要一環。日內瓦市政府指出，受到美國近期預算裁減影響，預估全市恐流失至少2500個職缺，主要衝擊人道救援組織及相關領域人員。

瑞士聯邦政府與日內瓦州政府於一週前表示，將研議協助國際機構因應當前挑戰，並維持日內瓦作為國際事務平台的功能。目前尚未有進一步公開說明。