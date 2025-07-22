東京都知事訪美：挑釁行為在南海和台灣周邊愈來愈常見

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
日本東京都知事小池百合子近日訪美，受華府智庫邀請發表談話。記者陳熙文／攝影
日本東京都知事小池百合子近日訪美，受華府智庫邀請發表談話。記者陳熙文／攝影

日本東京都知事小池百合子近日訪美，她21日表示，中國大陸在南海和台灣周邊地區的挑釁行為愈來愈常見，且擴散到日本海域，認為日本必須嚴肅面對安全問題；小池百合子也對日本國內的參議院選舉表達不滿，指選舉中的政見鮮少討論到國家安全。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）21日舉辦座談會，邀請正在訪問美國的小池百合子出席發表談話。

小池百合子表示，雖然城市在21世紀的地位愈來愈重要，得以避開地緣政治的阻礙，尋求城市與城市之間的國際合作，但她也表示，國家仍扮演非常重要的角色，尤其在安全議題上。

小池百合子說，盡管世界現在聚焦在中東和烏克蘭，但安全議題在東亞日漸重要，大家可能已經發現東亞的動態，有國家企圖擴張他們的影響力，例如針對南海和台灣周邊地區的挑釁行為變得愈來愈常見，而這些活動也擴散到日本海域。

一支中國大陸的航母戰鬥群於6月進入南鳥島的日本專屬經濟區（EEZ）內，隨後離開進行戰機演習；日本防衛省當時發出聲明表示，遼寧號航空母艦、2艘飛彈驅逐艦和一艘快速戰鬥補給船在日本最東端的南鳥島西南方約300公里處航行。

小池百合子指出，上述案例正顯示出現在的趨勢，並表示，日本已經進入必須嚴肅面對安全問題的時代；她說，日本必須進一步強化與美國的夥伴關係，同時與東協和其他國家保持良好的關係。

此外，日本20日舉行參議院選舉，改選半數124席和補選一席，執政的自民黨和公明黨最終大敗，日本首相石破茂的領導地位也因此出現動搖。

小池百合子也對選舉做出評論，指參議院應該關注長遠的議題，像是國家安全等，但選舉中的政見卻更注重民生，而不是更國際、更富遠見，「這個部分，我對參議院選舉不是很開心」。

小池百合子說，時間不等人，國際局勢變化的節奏愈來愈快，接下來會更密切觀察日本政府會如何在新的政局之下治國，並回應國際社會的期待。

日本 小池百合子

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