日執政聯盟大敗…市場憂資金外逃 全球金融添亂

日本執政聯盟在參議員選舉大敗。有外媒提醒，這場日本政壇「黑天鵝」事件恐成為引爆全球金融風暴的導火線，連帶衝擊美日關稅談判、美歐貿易紛爭，及紐西蘭等新興市場的通膨與降息走向。

兼任自民黨黨魁的日相石破茂在三場重要選戰已三連敗，其政治地位更搖搖欲墜。由於廿一日日本金融市場休市，使匯價淪為反映市場情緒的主軸。

外媒報導稱為「避險模式啟動」，形容外匯交易員「手心冒汗」，擔憂日本政壇地震將引發「三重災難」，即外資大舉從日本股市外逃、日圓匯率劇烈波動、「安倍經濟學」遺產接下來恐全面崩解。

澳洲激石集團研究部門主管魏斯頓分析，自民黨雖可試圖與同屬保守派政黨的國民民主黨合作，擴大執政聯盟成員來填補在國會兩院表決時的不足席次，但如今石破手中的政治籌碼已明顯弱化。

此時正值美日關稅談判倒數階段，有分析指出，若石破請辭下台或日本政局進一步動盪，將使外資對日本市場信心潰散，並加劇股匯雙跌壓力。