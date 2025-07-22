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日參議員選舉底定…在野黨紛表態 無意與執政聯盟合作

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
立憲民主黨黨代表、前首相野田佳彥16日在新宿街頭演說。 （中央社）
立憲民主黨黨代表、前首相野田佳彥16日在新宿街頭演說。 （中央社）

日本參議員選舉結果廿一日底定，自公執政聯盟這次僅獲一二二席，由於執政聯盟只需再三席就能在參院繼續過半，因此尋求與在野黨組成聯合政府是可行選項。然而包含立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨等主要在野黨高層自廿日至廿一日已紛紛表態，尚不考慮與執政聯盟合作。

參院最大在野黨立憲民主黨黨代表、前首相野田佳彥廿一日說，最新民意已對首相石破茂領導的政府說No，立、自兩黨在消費稅上的看法不同，且自民黨內延燒近兩年的黨籍議員政治獻金中飽私囊問題至今未妥善解決，兩黨要組大聯合政府不可能。

國民民主黨代表玉木雄一郎廿一日更表明，曾在國會與自民黨合作有關提高年收入門檻的法案，結果他們沒信守承諾，我們不能再被騙一次。

國民民主黨此次共獲十七席，而上次二○二二年參議員選舉僅獲四席，加上今年沒改選的五席，依規定已擁有能單獨提出涉及預算法案的資格。由於該黨在政治光譜上和自民黨同屬中間偏右，因此外界認為執政聯盟若擴大，最可能的就是「自公國聯盟」。

日本 首相 自民黨 石破茂 政治獻金 執政聯盟

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