學者看日政局：自民黨誰上台都是砲灰 在野勢力光譜太亂

日本參議院改選，中華民國當代日本研究學會和國策院昨舉行座談會，討論日本選後政治轉折與台日關係展望；學者咸認，日本首相石破茂所屬的自民黨選舉成績不佳，但也不如預期惡劣；石破茂下台不會改變任何事情，誰上台執政都是砲灰，只能且戰且走；自民黨與公明黨組成的執政聯盟未來推動政策會更困難。

當代日本研究學會理事郭育仁表示，無論是石破茂或是新首相，其政治能量都非常低，可推估政策延續性會非常高，執政者不敢推動不同政策，他也不看好日本社會出現多黨政治。

郭育仁指出，算上去年十月的眾議院選舉及東京都選舉，石破茂已三連敗，卻以自民黨依然掌握兩院相對多數為由，不選擇下台；但若石破茂下台，自民黨推出的新首相人選能否獲眾議院多數的支持，將成為另一個問題。

當代日本研究學會副會長何思慎表示，石破茂下台不會改變任何事，黨內的高市早苗和小林鷹之不是笨蛋，現在上台等於砲灰，現在改選，大家都別想上台，只能且戰且走；此外，在野勢力光譜太亂，也不會整合。

展望下半年，郭育仁表示，美國對日本關稅包含農產品、小汽車和鋼鋁製品，大約是鐵板一塊，加上美國還要求日本提高軍費；當代日本研究學會常務監事楊鈞池則認為，關稅問題和安保問題都值得關注。

當代日本研究學會理事范世平說，台日關係不會有太大改變，還是維持現狀；日本社會對於中國的憂慮居高不下，短期內日中關係要改變有困難。