日執政聯盟陷「雙少數」困境 石破茂想與川普對話

日本廿日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，確定未能獲得保有參議院過半席次所需的五十席。自公執政聯盟如今在國會參眾兩院都是少數，陷入「雙少數」困境。這是自上世紀的一九五五年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。

兼任自民黨總裁的日相石破茂廿一日舉行記者會，雖表明續任，但並未設定留任的具體期限。對執政聯盟在兩院都沒過半，是否考慮擴大執政聯盟，他則答道，目前沒這個想法，呼籲在野黨一起合作共赴國難，找出彼此的共同點。

承認敗選與政改、物價有關

對此一最新的選舉結果，石破坦言接受極嚴峻的選民審判，必須謙虛且誠懇接受，但在當前嚴峻情勢下，自民黨仍獲許多支持，保有一定席次，對此由衷感激。被問到敗選原因，他認為很多，可能與政治改革、物價高漲、外國人政策等有關。

石破強調，日本正面臨美國關稅措施、國內通膨，且隨時可能發生震央在城市正下方的地震和南海海槽大地震等天災，還有自二戰以來最嚴峻的安保環境，正處於國難般的艱難情勢。有鑑於此，最重要的是不能使國政陷入停擺，自民黨作為執政黨要承擔責任，必須堅定不移地履行。

對黨內自廿日晚間開票後傳出的逼宮聲浪，石破答道，黨內有多種聲音是理所當然，在還沒廣納各方意見前，不是表態（是否辭職）的時機。他重申不會從個人角度思考進退，會基於對國家及人民的責任做出判斷。他還說，想盡快和美國總統川普直接對話（談關稅問題）。

對二○○七年自民黨在參院選舉慘敗後，石破曾要時任首相的安倍晉三辭職，如今自己卻要留任，他解釋說，當時是請安倍說明理由來爭取選民理解，「我現在也秉持同樣的心情（決定留任）」。廿一日晚間前外務大臣河野太郎已公開要求自民黨幹事長森山裕引咎辭職。

執政聯盟獲四十七席（自民黨卅九席、公明黨八席），若加上非改選的七十五席，在參院只剩一二二席，比選前的一四一席大幅縮水，有日媒報導定調為「大敗」。在野陣營部分，最大在野黨立憲民主黨獲廿二席、國民民主黨十七席、參政黨十四席、日本維新會七席、日本共產黨三席、令和新選組三席、日本保守黨兩席、社民黨一席、未來團隊一席、無黨籍八席。若加上非改選的四十八席，在野陣營共一二六席。

此次女性當選人達四十人，不只超越上屆二○二二年的卅五人，也創史上新高，占這次改選與補選一二五席中的百分之卅二。

自民黨廿一日上午召開高層會議，會中石破也表達續任總裁之意。接著他中午和公明黨代表齋藤鐵夫會談。兩人確定，為因應美日關稅談判，儘管執政聯盟未能在參院過半，兩黨仍會繼續聯合執政。

美國防部：美日同盟堅若磐石

美國國務院發言人在選後表示，將基於美日同盟持續展開合作，以促進區域和平穩定，期待與日本政府在雙邊、區域及國際等廣泛議題上繼續合作。五角大廈發言人也說，美日同盟依然堅若磐石，將持續聚焦維持區域穩定及自由且開放印太。

石破跛腳 美方未必願意談

【編譯盧思綸／綜合報導】華爾街日報廿日報導，這次日本參議員選舉，執政聯盟大敗，恐導致美日微妙的關稅談判脫軌，尤其距對等關稅八月一日大限剩不到兩周。有專家認為，儘管石破表態留任，但其正當性恐備受質疑，難說服夠多的國會議員支持其任何與美方的關稅協議；美方是否願與「跛腳」首相談判也是變數。