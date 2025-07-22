陸製教練機墜入孟加拉校園 至少20死逾百傷

孟加拉空軍一架中國大陸製教練機廿一日墜入首都達卡一間學校內。孟加拉當局說，造成至少廿人喪生、一七一人受傷。

孟加拉官員說，事故地點在達卡北部的烏塔拉區名為「里程碑學校與學院」。這架中製F-7BGI教練機當地時間下午一時六分起飛（台灣時間下午三時六分）後不久即墜毀。根據墜機現場拍攝的影片，一處草坪附近發生大火，滾滾濃煙直衝天際，還有許多圍觀群眾。

「路透電視」影像則顯示，飛機似乎衝進一棟建築物側面，撞出一個大窟窿，並導致鐵窗毀損，消防人員對已變形扭曲的飛機殘骸噴水。

達卡醫學院附設醫院收治部分傷患，醫院燒傷部主任沙爾克說，一名三年級學生送來時已死亡，另有三名分別為十二歲、十四歲及四十歲的傷患送到這家醫院救治。事故現場可聽見放聲尖叫哭泣，旁人則試圖安撫。

該校教師塔瑞克說，「我接孩子去校門時，注意到後方有東西過來；我聽到爆炸聲，回頭一看只看到火和煙」。孟加拉臨時政府領袖尤努斯表示，將採取必要措施調查事故起因，並確保所有形式的援助到位。