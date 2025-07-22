以軍襲擊加薩救濟站 累計近千人亡

加薩民防部門表示，以軍廿日在加薩北部及南部對一群試圖領取人道物資的巴勒斯坦人開火，造成九十三人喪生、數十人受傷。加薩衛生部門當天指出，在物資救濟站這類場所的死者已達九二二人。

當裝載援助物資的卡車駛抵北加薩時，有八十人遭射殺，另有九人在南加薩的拉法一個援助站附近遭槍擊。而在廿四小時前，同一地點已有數十人死於以軍槍口下。加薩民防部門發言人巴薩爾說，在南加薩的汗尤尼斯一個救濟站附近有四人喪生。

聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）指出，由廿五輛卡車組成的糧食援助車隊在越過以色列邊境並通過檢查哨後不久，就在北加薩大城加薩市附近遇到大批飢餓民眾，這些人不久就遭槍擊。

以軍則對死亡人數提出異議，並說當時有數千人聚集在加薩市附近，以軍鳴槍示警旨在「消除對他們構成的立即威脅」。

加薩市三十六歲的巴人卡西姆對記者說，當時他衝上前想拿一袋麵粉，卻發現擠滿數千名絕望的飢民，會造成死傷的擁擠人潮相互推擠。他描述說，「戰車朝我們胡亂開火，以色列狙擊手對我們開槍，就像在森林中獵殺動物般，數十人在我眼前死去，沒有誰能救得了誰」。ＷＦＰ譴責對尋求援助平民施加的暴行，「這令人完全無法接受」。

天主教教宗良十四世廿日也對加薩戰爭的野蠻嚴厲抨擊、對濫用武力表達強烈反對。

良十四世在羅馬近郊的岡多福堡夏宮的三鐘經祈禱活動結束時說，「我再次要求立即結束這場野蠻戰爭，尋求和平解決衝突的途徑」。他十八日與以色列總理內唐亞胡通話時，對以軍十七日上午空襲加薩市聖家堂的行為「深感悲痛」。

約六百名流離失所的民眾棲身這座教堂，其中大多是兒童，包括有特別需求的數十人。良十四世並對「我親愛的中東基督徒兄弟姊妹」身處嚴峻局勢時「常感到自己無能為力」，表達同理與關懷。