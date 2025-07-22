面對制裁威脅 伊朗與英法德25日重啟核談判

伊朗外交部發言人貝卡伊廿一日說，伊、英國、法國和德國廿五日將在土耳其伊斯坦堡舉行核談判。英法德曾揚言，若沒恢復談判，伊朗將面臨國際社會制裁。另外，伊朗最高領袖哈米尼的高階顧問拉里賈尼廿日突在克里姆林宮和俄羅斯總統普亭商討伊朗核議題。

英法德及中國大陸與俄國都是二○一五年與伊朗達成伊核協議的締約國，美國則於二○一八年退出該協議；該協議要求伊朗限制自身核計畫以換取解除制裁。英法德已表示，若六月以伊戰爭前進行的美伊核談判無法恢復或未能取得具體成果，他們將在八月底前藉由「回彈」機制恢復聯合國對伊朗的制裁。

貝卡伊說，伊英法德四國將舉行副外長級別的會談。德國外交界一位消息人士廿日已向法新社說，德英法計畫幾天內和伊朗就其核計畫舉行新一輪談判。該人士說，「絕不能讓伊朗擁有核武」，這就是為何德法英持續密切合作，尋求可持續、可驗證的外交解方來處理伊朗核計畫；若今夏未達成解方，德英法保留動用「回彈」機制的選項。

對普亭與拉里賈尼廿日舉行未經事前宣布的會談，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，拉里賈尼向俄方傳達對中東局勢升溫與伊朗核計畫的相關見解，普亭則在會中重申俄國一貫立場，包括如何穩定中東局勢，以及透過政治手段解決伊朗核計畫的方式。

美伊四月起已透過阿曼的斡旋人員進行過五輪核談判，但以色列六月十三日空襲伊朗核設施，引爆持續十二天的戰爭，期間美國也加入轟炸伊朗三處核設施，實質上讓美伊相關談判終止。

莫斯科與伊朗的神職領導層的關係友好，為德黑蘭提供關鍵支持，但美國加入以色列六月對伊朗大規模轟炸後，俄國並未對伊朗展現有力支持。

英法德外長和歐盟外交政策負責人十七日曾與伊朗外長阿拉奇舉行通話，這是美以六月攻擊伊朗核設施以來的首次。阿拉奇十八日說，若歐盟與英法德希望發揮作用，「就應採取負責任的行動，捨棄那些過時的威脅和施壓政策，包括回彈機制，因為這些完全缺乏道德和法律依據」。