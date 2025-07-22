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南韓普發消費券拚內需、穩出口 最高台幣1.28萬

聯合報／ 記者雷光涵、編譯茅毅／綜合報導
南韓東南部城市大邱民眾廿一日正在填寫領取政府發放消費券的申請表格。歐新社
南韓東南部城市大邱民眾廿一日正在填寫領取政府發放消費券的申請表格。歐新社

南韓政府自廿一日對全民普發「惠民消費券」，每人可領取至少十五萬韓元（約台幣三五○○元）、最高五十五萬韓元（約台幣一點二八萬元）不等。這是六月就任的南韓總統李在明第一項大規模振興經濟政策。

為了促進消費，是以商品券或信用卡等電子支付方式發放，而非直接給現金，使用期限至十一月卅日。

這是李在明過去擔任政府首長時的招牌政策之一。他二○二○年擔任京畿道知事時，領先中央政府，對該道居民、包括合法居留的外國人發放每人十萬韓元補助。

二○二二年和前總統尹錫悅競爭總統大位時，李在明也在政見中提出「全民基本收入」制度，以縮小南韓愈來愈懸殊的貧富差距。

不過這次有部分人士批評，使用對象設定過細且申請流程複雜。可使用的場所限個人商店與個人經營的餐飲業，排除線上商店，且百貨公司與大型超市等也不能用。一名在首爾上班的廿多歲男性坦言，領到錢當然好，但金額不多，不知道對南韓景氣能有多大正面影響。最低每人十五萬韓元，依所得與居住地區調整。

李在明政府與川普政府間的對等關稅談判前景不明，由於出口占南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）約四成，若八月一日美國對南韓輸美商品徵百分之廿五的關稅，恐重創南韓以出口導向的經濟。

南韓政府為了因應可能衝擊，正盡快透過擴大內需來穩住經濟。自二○二二年第四季起，南韓實質經濟成長率幾乎持續呈現負成長或零成長。

另根據南韓民調機構Realmeter廿一日公布的一份民調，李在明的施政滿意度降至百分之六十二點二、不滿意度為百分之卅二點三。自李在明就任以來，施政滿意度連五周上升，本周首度下降。韓聯社報導稱，這可能與南韓近來強降雨災害的處理等因素有關。

南韓 民調 首爾 消費券 李在明 尹錫悅

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