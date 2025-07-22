南韓普發消費券拚內需、穩出口 最高台幣1.28萬

南韓政府自廿一日對全民普發「惠民消費券」，每人可領取至少十五萬韓元（約台幣三五○○元）、最高五十五萬韓元（約台幣一點二八萬元）不等。這是六月就任的南韓總統李在明第一項大規模振興經濟政策。

為了促進消費，是以商品券或信用卡等電子支付方式發放，而非直接給現金，使用期限至十一月卅日。

這是李在明過去擔任政府首長時的招牌政策之一。他二○二○年擔任京畿道知事時，領先中央政府，對該道居民、包括合法居留的外國人發放每人十萬韓元補助。

二○二二年和前總統尹錫悅競爭總統大位時，李在明也在政見中提出「全民基本收入」制度，以縮小南韓愈來愈懸殊的貧富差距。

不過這次有部分人士批評，使用對象設定過細且申請流程複雜。可使用的場所限個人商店與個人經營的餐飲業，排除線上商店，且百貨公司與大型超市等也不能用。一名在首爾上班的廿多歲男性坦言，領到錢當然好，但金額不多，不知道對南韓景氣能有多大正面影響。最低每人十五萬韓元，依所得與居住地區調整。

李在明政府與川普政府間的對等關稅談判前景不明，由於出口占南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）約四成，若八月一日美國對南韓輸美商品徵百分之廿五的關稅，恐重創南韓以出口導向的經濟。

南韓政府為了因應可能衝擊，正盡快透過擴大內需來穩住經濟。自二○二二年第四季起，南韓實質經濟成長率幾乎持續呈現負成長或零成長。

另根據南韓民調機構Realmeter廿一日公布的一份民調，李在明的施政滿意度降至百分之六十二點二、不滿意度為百分之卅二點三。自李在明就任以來，施政滿意度連五周上升，本周首度下降。韓聯社報導稱，這可能與南韓近來強降雨災害的處理等因素有關。