日本參議院選舉極右派勝利 大增14席
日本20日參議院選舉結果底定，極右派政黨「參政黨」無疑成為本次大選的最大贏家，參院席次從原來的一席一口氣大增至15席。
同時，本屆女性當選者人數也創下歷史新高，達到40人。
路透報導，疫情期間靠著YouTube平台發跡的參政黨，靠著「日本人優先」訴求打入主流政治。
同時，對移民「無聲入侵」示警，及對減稅與福利支出的承諾，也是該黨贏得支持的關鍵。
參政黨代表神谷宗幣選後向當地媒體表示：「日本人優先口號的意思，是透過抵擋全球化來重建日本人民的生計。並不是說應該徹底禁止外國人，也並非說所有外國人都應該離開日本。」
和其他在野黨一樣，參政黨也呼籲減稅和增加兒童福利，但和其他反對黨不同之處在於，參政黨在網路上有更大影響力，可以此攻擊日本政壇的建制派。
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