別再打了！超過20國發布聯合聲明 呼籲立即結束加薩戰爭

英國天空新聞報導，超過20個國家發布聯合聲明，呼籲立即結束加薩戰爭，並表示以色列政府提供援助的模式「危險、加劇不穩定且剝奪加薩人的尊嚴」。

他們還在聲明中說，「加薩平民遭受的痛苦已經達到新的深度」。

這些國家呼籲，「進行停火談判」，並表示這是讓遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯挾持人質回家的最大希望。

這份聲明已由澳洲、加拿大、日本及多個歐洲國家的外交部長簽署。然而，美聯社指出，美國和德國沒有簽署這份聲明。

以色列20日下令疏散加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）南部六個區的居民，以軍戰車則在21日首度開進迪爾巴拉。迪爾巴拉是加薩衝突發生以來，以軍少數沒進行大規模地面行動的城市之一。

加薩當局20日也指出，19、20日接連發生以色列部隊槍擊輪候物資巴基斯坦民眾事件，共造成最少106人死亡。