德軍事情報部門警告：俄間諜活動更為囂張

（德國之聲中文網）德國軍事情報部門（MAD）稱，俄羅斯在德國的間諜和干擾行動明顯加劇。該部門負責人洛森貝格（Martina Rosenberg）向德新社表示：“他們的行事方式就像我們在冷戰中所知的，並且在擴展其工具箱。”

近一段時間以來，特別是對德國軍事及關鍵基礎設施的探測、對供給系統的破壞行動、網絡黑客攻擊以及抗干擾無人機越境引起關注。

據德新社信息，過去一年，這樣的可疑事件數量翻了一番。

此外，俄羅斯間諜也仍借道第三國進入德國。

洛森貝格警告說，俄羅斯間諜可能會有目標地針對有俄羅斯背景或與俄羅斯有關系的對象，與其建立聯系。

特別是德國士兵或雙重國籍者前往俄羅斯度假，或入境俄羅斯的盟國，有可能會受到壓力、被迫合作。

洛森貝格同時指出，毫無疑問，德國作為北約部隊調動的後勤樞紐和活躍的北約伙伴，處於外國情報部門監視之下。

過去數月，德國海軍艦只多次成為可疑的破壞行動的目標。這包括線束被切斷、驅動系統出現金屬碎屑、飲用水受到油污滲透等。

（德新社）

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