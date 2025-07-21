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克里姆林宮：若川普和普亭9月同時訪中 不排除會面
路透報導，俄羅斯克里姆林宮21日表示，如果俄國總統普亭和美國總統川普9月同時訪中，不排除兩國總統會面的可能性。
克里姆林宮6月19日表示，普亭將從8月31日起訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平會面，並參加區域峰會以及二次世界大戰結束80周年紀念活動。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，他們尚未聽說川普是否計畫訪中。
佩斯科夫被問及普亭和川普是否會會面，包括是否有可能和習近平舉行三方會晤時，他答道：「你們也知道，我們正在為普亭總統訪中做準備，普亭總統正為此做準備......但我們沒有聽說川普總統也會訪中。如果屆時川普正好也在中國的話，當然，我們無法排除會有舉行會晤是否合適的問題。」
英國泰晤士報（The Times）上周報導，中國大陸也在安排可讓川普和普亭於北京舉行峰會。
普亭和川普在川普上任以來，已通話至少六次。克里姆林宮曾表示支持川普和普亭兩人面對面會面，但這需要仔細準備才能達成成果。
川普表示，他對於普亭在結束烏克蘭戰爭缺乏進展日益失望，並在本月稍早說「我們聽了很多普亭的鬼扯」。
川普上周表示，若俄國50天內未與烏克蘭達成停火協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅。期限將在9月初到期，與大陸舉行二次世界大戰結束80周年紀念活動的時間一致。
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