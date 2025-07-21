濟州航空空難調查指向機師關錯發動機 家屬機師不滿

韓國濟州航空（Jeju Air）去年12月空難奪走179條人命，熟悉空難調查的知情人士今天透露，韓國主導的空難調查中發現「明確證據」，顯示機師在鳥擊事件後關閉了受損較輕的發動機。

路透社報導，消息人士表示，包括座艙語音紀錄器、電腦數據，以及在殘骸中發現的發動機實體開關證據顯示，機師在接近預定降落時間前不久發生鳥擊事件後，採取緊急措施，關閉了左側發動機，而非右側發動機。

消息人士告訴路透社：「調查團隊有明確證據與備份資料，因此調查結論將不會改變」。由於調查人員尚未發布包含這些證據的正式報告，消息人士要求不要具名。

一名政府相關人士表示，針對尋獲的飛機發動機的檢查顯示，鳥擊事件與墜機發生前並未發現任何故障。

去年12月29日，濟州航空一架波音737-800客機在務安國際機場墜毀，機上181名乘客與機組員中，除2人外全數罹難，成為韓國國內最嚴重的空難事件。

根據聽取過簡報的第3位消息人士表示，調查人員19日向罹難者家屬簡報時指出，鳥擊造成右側發動機受損程度較嚴重，並有間接證據顯示，機師當時關閉的是受損較輕的左側發動機。

每日放送電視台（MBN TV）與韓聯社（Yonhap）在內的韓國媒體19日與20日曾披露此消息。

韓國調查當局19日取消了原定最新發動機調查進展記者會。

罹難者家屬委任律師表示，家屬在預計舉行記者會前已聽取簡報，但對報告似乎將責任歸咎於機師，卻未探討其他肇因，而反對公開。

失事的濟州航空客機緊急迫降時衝出務安國際機場跑道，撞上裝有導航設備的水泥牆，造成機身起火並引發部分爆炸。

罹難者家屬代表及濟州航空機師工會於週末期間表示，調查重點應該放在水泥牆本身。航空專家認為，水泥牆可能是造成傷亡嚴重的主要原因。

濟州航空機師工會指出，韓國航空及鐵道事故調查委員會（ARAIB）在2具發動機內均發現鳥類遺骸的情況下，仍主張左側發動機無問題，是在「誤導民眾」。

機師工會指控ARAIB未能提出科學與技術依據證明只靠左側發動機仍可安全降落飛機，企圖將機師當成「代罪羔羊」。