泰國控柬埔寨埋地雷致3名泰軍被炸傷 泰柬衝突加劇

泰國指控柬埔寨近期在有爭議的邊界地區埋設地雷，導致3名泰國軍人受傷；但金邊方面表示，這些士兵偏離了雙方同意的巡邏路線，並誤觸了數十年前戰爭遺留的地雷。

路透社報導，泰國軍隊本月16日在泰國東北部烏汶省（Ubon Ratchathani）及柬埔寨普里維希省（PreahVihear）之間主權爭議地帶的泰國側進行例行性巡邏時，有3名泰軍遭地雷炸傷，其中1人失去1隻腳。為此，泰國當局指控柬國新設地雷。

柬埔寨國防部昨天發布聲明否認曾埋設新地雷，並說泰國軍人偏離兩國同意的巡邏路徑，進入仍有未爆地雷的地區。柬國國內散落過去長達數十年戰爭期間所埋下的地雷。

泰國陸軍今天指出，7月18日至20日期間，在接近泰軍被炸傷地點的區域發現了10枚新近埋設的俄製PMN-2 型地雷，而這型地雷並非泰國所使用或儲備。

泰國外交部副發言人馬瑞迪（Maratee NalitaAndamo）今天在曼谷說道：「這是對泰王國（Kingdom of Thailand）主權與領土完整的明確侵犯，且徹底違反國際法的基本原則。」

泰國宣布，將正式譴責柬埔寨違反「渥太華公約」（Ottawa Convention），並要求柬方承擔責任。此外，泰軍也會在巡邏邊界地帶時加強警戒。

「渥太華公約」禁止締約國取得、製造、儲存或運用殺傷人員地雷。誤踩這種地雷的人非死即殘，而未爆地雷也會對平民帶來長期風險。

柬埔寨地雷行動中心（Cambodia Mine ActionCentre）資料顯示，柬國今年前4個月已有5人被地雷和未爆彈炸死，還有12人受傷。該中心估計，柬國仍有約400萬至600萬枚地雷散布全國各地。