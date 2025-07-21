目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫
英國BBC報導，孟加拉官員和當地媒體21日表示，孟加拉空軍一架訓練機當天墜毀首都達卡北部一所學校校園內，造成至少19人死亡、超過100人受傷。影片片段顯示，達卡北部郊區烏塔拉地區里程碑學校和學院（Milestone School and College）火勢巨大且煙霧瀰漫。
里程碑學校和學院教師伊斯蘭（Rezaul Islam）告訴BBC，他看見飛機「直接」撞上建築物。一名學生則表示，他「親眼」看見飛機撞上建築物。
國立燒燙傷和整形外科研究所的一名醫師告訴記者，超過50人燒燙傷送醫治療，這些人包括兒童和成人。
這起事故死傷數可能還會上升。孟加拉官方提供的死傷人數各有不同。
孟加拉臨時政府領袖尤努斯（Muhammad Yunus）表示，將採取「必要措施」調查事故原因，並「確保提供各類援助」。他社群媒體X的貼文表示：「這是全國感到深切哀痛的時刻。我希望傷者早日康復，也會指示內所有當局，包括有關醫院，對此事給予最高度的重視並妥善處理。」
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