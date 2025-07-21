快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
孟加拉消防部門和安全人員21日在達卡的空軍教練機墜毀現場進行搜救行動。法新社
孟加拉消防部門和安全人員21日在達卡的空軍教練機墜毀現場進行搜救行動。法新社

英國BBC報導，孟加拉官員和當地媒體21日表示，孟加拉空軍一架訓練機當天墜毀首都達卡北部一所學校校園內，造成至少19人死亡、超過100人受傷。影片片段顯示，達卡北部郊區烏塔拉地區里程碑學校和學院（Milestone School and College）火勢巨大且煙霧瀰漫。

里程碑學校和學院教師伊斯蘭（Rezaul Islam）告訴BBC，他看見飛機「直接」撞上建築物。一名學生則表示，他「親眼」看見飛機撞上建築物。

國立燒燙傷和整形外科研究所的一名醫師告訴記者，超過50人燒燙傷送醫治療，這些人包括兒童和成人。

這起事故死傷數可能還會上升。孟加拉官方提供的死傷人數各有不同。

孟加拉臨時政府領袖尤努斯（Muhammad Yunus）表示，將採取「必要措施」調查事故原因，並「確保提供各類援助」。他社群媒體X的貼文表示：「這是全國感到深切哀痛的時刻。我希望傷者早日康復，也會指示內所有當局，包括有關醫院，對此事給予最高度的重視並妥善處理。」

建築 孟加拉

延伸閱讀

孟加拉空軍教練機墜毀首都校園 死者至少19人

「永遠的上尉」朱安琪歸葬空軍公墓 谷立言參加典禮致敬

影／已故美籍華裔空軍飛官朱安琪入葬公墓 AIT處長出席致意

淡水社區大樓起火濃煙直竄 男童無法下樓吸入濃煙急送醫

相關新聞

孟加拉空軍教練機墜毀首都校園 死者至少19人

路透21日報導，孟加拉消防人員說，該國一架空軍訓練機當天墜入首都達卡一所學校校園內，罹難者已至少19人。

貪婪、專制、無情的金權網絡：當代世界的《獨裁者聯盟》

然而在21世紀，現實情況幾乎已和這幅圖像全然不同。當今的獨裁政體不是只由一個壞人掌控，而是由一個個精密的網絡控制，仰賴用於竊國的金融架構、繁複的維安體系（軍隊、準軍事組織、警察），以及提供偵察監控、政治宣傳、不實資訊的技術專家。這些統治網絡的成員不僅是在某個獨裁國家內部聯繫，也與其他獨裁國家的統治網絡往來，有時還和民主國家的成員互通聲息。

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

韓聯社報導，國民大學21日宣布撤銷南韓前第一夫人金建希的博士學位，因為她的碩士學位被撤銷。南韓淑名女子大學6月24日表示...

票數未能過半！日本執政黨聯盟選舉慘敗 台學者：對中日關係影響不大

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨票數未能過半，執政黨聯盟面臨挑戰，日本首相石破茂去留也引發關注。台...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

英國BBC報導，孟加拉官員和當地媒體21日表示，孟加拉空軍一架訓練機當天墜毀首都達卡北部一所學校校園內，造成至少19人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。