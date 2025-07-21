新加坡外長籲兩岸對話 駐星代表：嚇阻與溝通並重助和平

新加坡外交部長維文近日提及台海兩岸應尋求對話、降低風險。駐新加坡代表童振源指出，透過嚇阻才能防止中國以武力方式破壞區域和平，並認同維文提及尋求對話溝通有助和平發展。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）16日出席美國科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）相關對談會議，期間他談及全球戰略領域議題。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）近日指中國於台灣周邊軍演是在演練入侵行動。

根據新加坡外交部官網的資料，被問及上述相關議題時，維文表示，不認為台海衝突不可避免，也不認為是中國首選方案。他說，新加坡與海峽兩岸長期保持友好關係，擁有對兩岸局勢的特殊理解，也承受一定壓力。

維文認為，要避免衝突就須設法降低誤判風險，防止事態螺旋式升級，標準的外交方案是透過對話尋求共存，同時各方在軍事部署上應更加審慎，確保部隊不會導致意外衝突。

駐新加坡代表童振源向中央社表示，透過嚇阻才能防止中國以武力方式破壞區域和平；認同維文提及要避免衝突，就應透過對話溝通降低誤判風險、防止事態升級。

聯合早報報導，維文表示，美中為超級大國，目前所處於的未知水域增加衝突的風險，戰爭既非不可避免，也完全沒有必要，呼籲各方冷靜，透過對話妥善處理分歧，也呼籲各方展現戰略耐性與持續接觸。