快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

新加坡外長籲兩岸對話 駐星代表：嚇阻與溝通並重助和平

中央社／ 新加坡21日專電

新加坡外交部長維文近日提及台海兩岸應尋求對話、降低風險。駐新加坡代表童振源指出，透過嚇阻才能防止中國以武力方式破壞區域和平，並認同維文提及尋求對話溝通有助和平發展。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）16日出席美國科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）相關對談會議，期間他談及全球戰略領域議題。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）近日指中國於台灣周邊軍演是在演練入侵行動。

根據新加坡外交部官網的資料，被問及上述相關議題時，維文表示，不認為台海衝突不可避免，也不認為是中國首選方案。他說，新加坡與海峽兩岸長期保持友好關係，擁有對兩岸局勢的特殊理解，也承受一定壓力。

維文認為，要避免衝突就須設法降低誤判風險，防止事態螺旋式升級，標準的外交方案是透過對話尋求共存，同時各方在軍事部署上應更加審慎，確保部隊不會導致意外衝突。

駐新加坡代表童振源向中央社表示，透過嚇阻才能防止中國以武力方式破壞區域和平；認同維文提及要避免衝突，就應透過對話溝通降低誤判風險、防止事態升級。

聯合早報報導，維文表示，美中為超級大國，目前所處於的未知水域增加衝突的風險，戰爭既非不可避免，也完全沒有必要，呼籲各方冷靜，透過對話妥善處理分歧，也呼籲各方展現戰略耐性與持續接觸。

衝突 外交部 新加坡

延伸閱讀

影／索馬利蘭外長首次訪台 台索強化合作尋求國際承認

星首公布網攻駭客組織 被指與中有關 北京喊冤「這是抹黑」

上合組織外長會登場 習近平單獨見俄外長 談普亭訪中

上合組織外長會天津登場 習近平單獨見俄外長拉夫羅夫

相關新聞

孟加拉空軍教練機墜毀首都校園 死者至少19人

路透21日報導，孟加拉消防人員說，該國一架空軍訓練機當天墜入首都達卡一所學校校園內，罹難者已至少19人。

貪婪、專制、無情的金權網絡：當代世界的《獨裁者聯盟》

然而在21世紀，現實情況幾乎已和這幅圖像全然不同。當今的獨裁政體不是只由一個壞人掌控，而是由一個個精密的網絡控制，仰賴用於竊國的金融架構、繁複的維安體系（軍隊、準軍事組織、警察），以及提供偵察監控、政治宣傳、不實資訊的技術專家。這些統治網絡的成員不僅是在某個獨裁國家內部聯繫，也與其他獨裁國家的統治網絡往來，有時還和民主國家的成員互通聲息。

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

韓聯社報導，國民大學21日宣布撤銷南韓前第一夫人金建希的博士學位，因為她的碩士學位被撤銷。南韓淑名女子大學6月24日表示...

票數未能過半！日本執政黨聯盟選舉慘敗 台學者：對中日關係影響不大

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨票數未能過半，執政黨聯盟面臨挑戰，日本首相石破茂去留也引發關注。台...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

英國BBC報導，孟加拉官員和當地媒體21日表示，孟加拉空軍一架訓練機當天墜毀首都達卡北部一所學校校園內，造成至少19人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。