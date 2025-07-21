菲美國安顧問會面 討論建構區域可靠威懾力

在菲中關係持續因南海爭議處於緊張之際，菲律賓國家安全顧問安約與美國國安顧問盧比歐最近在美國華府會面，討論兩國如何建構區域共同威懾力。

菲律賓國家安全委員會（NSC）今天發布新聞稿，國安顧問安約（Eduardo Ano）14日在華府與美國國務卿兼國安顧問盧比歐（Marco Rubio）會面，討論菲美聯盟關係近況。

新聞稿稱，安約與盧比歐「就區域安全形勢交換意見，特別是在南海和西菲律賓海，並討論未來活動以強化兩國聯盟，建構區域可靠威懾力。」

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，菲中兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

馬尼拉近年來不時指控中國海警船、民兵船甚至軍艦在爭議海域騷擾菲律賓公務船及漁民，作法包括衝撞、噴射水柱以及尾隨恫嚇等。

安約與盧比歐強調與盟友以及理念相近國家合作的重要性，確保國際秩序是以法治為基礎，印度太平洋地區保持自由、開放與繁榮。

兩人對於菲美未來的國防、安全和產業合作感到樂觀，盧比歐也向安約重申，美國川普政府對菲律賓的安全承諾有如「鋼鐵般堅定」（ironclad）。