快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

菲美國安顧問會面 討論建構區域可靠威懾力

中央社／ 馬尼拉21日專電

在菲中關係持續因南海爭議處於緊張之際，菲律賓國家安全顧問安約與美國國安顧問盧比歐最近在美國華府會面，討論兩國如何建構區域共同威懾力。

菲律賓國家安全委員會（NSC）今天發布新聞稿，國安顧問安約（Eduardo Ano）14日在華府與美國國務卿兼國安顧問盧比歐（Marco Rubio）會面，討論菲美聯盟關係近況。

新聞稿稱，安約與盧比歐「就區域安全形勢交換意見，特別是在南海和西菲律賓海，並討論未來活動以強化兩國聯盟，建構區域可靠威懾力。」

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓從領海基線向南海延伸出去200海里專屬經濟海域，與中國以10段線聲索的南海海域重疊，菲中兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

馬尼拉近年來不時指控中國海警船、民兵船甚至軍艦在爭議海域騷擾菲律賓公務船及漁民，作法包括衝撞、噴射水柱以及尾隨恫嚇等。

安約與盧比歐強調與盟友以及理念相近國家合作的重要性，確保國際秩序是以法治為基礎，印度太平洋地區保持自由、開放與繁榮。

兩人對於菲美未來的國防、安全和產業合作感到樂觀，盧比歐也向安約重申，美國川普政府對菲律賓的安全承諾有如「鋼鐵般堅定」（ironclad）。

南海 菲律賓 盧比歐

延伸閱讀

川習會有望？外媒曝：傳在APEC峰會前見面

與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

盧比歐上任首訪亞洲 東協外長會談預計聚焦關稅

相關新聞

孟加拉空軍教練機墜毀首都校園 死者至少19人

路透21日報導，孟加拉消防人員說，該國一架空軍訓練機當天墜入首都達卡一所學校校園內，罹難者已至少19人。

貪婪、專制、無情的金權網絡：當代世界的《獨裁者聯盟》

然而在21世紀，現實情況幾乎已和這幅圖像全然不同。當今的獨裁政體不是只由一個壞人掌控，而是由一個個精密的網絡控制，仰賴用於竊國的金融架構、繁複的維安體系（軍隊、準軍事組織、警察），以及提供偵察監控、政治宣傳、不實資訊的技術專家。這些統治網絡的成員不僅是在某個獨裁國家內部聯繫，也與其他獨裁國家的統治網絡往來，有時還和民主國家的成員互通聲息。

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

韓聯社報導，國民大學21日宣布撤銷南韓前第一夫人金建希的博士學位，因為她的碩士學位被撤銷。南韓淑名女子大學6月24日表示...

票數未能過半！日本執政黨聯盟選舉慘敗 台學者：對中日關係影響不大

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨票數未能過半，執政黨聯盟面臨挑戰，日本首相石破茂去留也引發關注。台...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

目擊師生親眼見飛機撞學校 孟加拉空軍教練機墜毀現場起火濃煙瀰漫

英國BBC報導，孟加拉官員和當地媒體21日表示，孟加拉空軍一架訓練機當天墜毀首都達卡北部一所學校校園內，造成至少19人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。