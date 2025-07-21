孟加拉空軍教練機墜毀校園 1人喪命50多人受傷
孟加拉消防人員表示，1架孟加拉空軍教練機今天墜入首都達卡（Dhaka）1所學校的校園內，造成1人不幸死亡。醫生說，逾50人送醫治療。
國家燒傷與整形外科醫院（National Institute of Burnand Plastic Surgery）一名醫生說，逾50人因燒傷被送到醫院治療，包括兒童和成人。
路透社報導，孟加拉空軍公共關係單位發聲明表示，事故發生地點位於達卡北部的烏塔拉地區（Uttara）。
聲明中寫道：「孟加拉空軍一架F-7 BGI教練機在烏塔拉墜毀。這架飛機於13時06分（台灣時間下午3時06分）起飛。」
空軍一名發言人表示，死亡人數尚待確認。
在墜機現場拍攝的影片顯示，一處草坪附近發生大火，滾滾濃煙直衝天際，人群在遠處觀看。
孟加拉「曙光日報」（Prothom Alo）報導，消防控制室值班人員說至少4人受傷，被送往當地1家軍醫院治療。
曙光日報並提到，初步消息指出，飛機墜毀在校內餐廳屋頂上。
路透社無法獨立查證這項消息。
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