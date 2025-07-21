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以色列總理內唐亞胡食物中毒 涉貪案出庭至少延至9月

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。圖／美聯社
以色列總理內唐亞胡。圖／美聯社

以色列媒體報導，總理內唐亞胡因食物中毒，接下來3天將在家辦公。他原定本週為其貪汙官司出庭作證，如今也獲延期，且由於法院將進入夏季休庭期，他下次出庭最快也得等到9月。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）缺席每週日上午內閣例行會議的消息傳出後，他的辦公室發布聲明表示，他是因身體不適而缺席。

內唐亞胡的辦公室表示，他於前晚開始感到不舒服，並在家接受耶路撒冷哈達薩艾因凱雷姆（Hadassah Ein Kerem）醫院內科主任赫爾什科（AlonHershko）檢查。

赫爾什科診斷，內唐亞胡因食用變質食物導致腸道發炎。

內唐亞胡的辦公室指出，經過進一步檢測後，醫生宣布他的狀態良好；由於疾病導致脫水，總理正接受靜脈輸液。

辦公室宣布：「遵照醫生指示，總理未來3天將在家休息，並在家中處理公務。」

受到內唐亞胡的病情影響，耶路撒冷地區法院取消他原訂21、22日出庭作證的計畫。這意味內唐亞胡下次作證最快將等到9月才能進行，因為法院本週將進入夏季休庭期至9月5日。

內唐亞胡遭控被控收賄、詐欺及背信罪名，他去年12月開始為其曠日持久的貪汙官司出庭作證，但他的出庭安排屢次延期。

延遲原因包含內唐亞胡的健康問題、以色列持續在加薩走廊（Gaza）與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）打仗、以國與伊朗的戰爭、外交出訪行程，以及他忙於履行總理職責等。

總理 以色列 內唐亞胡

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